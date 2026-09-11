Російських військових могли тренувати в одній з країн ЄС: у парламенті вимагають пояснень

Російські військові / © Reuters

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Болгарська партія «Демократична Болгарія» вимагає викликати до парламенту керівників спецслужб. Приводом стали заяви у ЗМІ, що в країні під керівництвом західних інструкторів могли тренуватися російські військові.

Про це заявив депутат від «Демократичної Болгарії» Івайло Мірчев під час брифінгу в парламенті, повідомляє Болгарське телеграфне агентство (BTA).

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Приводом стала стаття у The Telegraph. З посиланням на австралійську розвідку видання заявило, що в болгарському селі Междені російські військові нібито проходили вишкіл у британських та австралійських інструкторів.

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За словами Мірчева, болгарські спецслужби про це не знають, тому він закликав звернути увагу на ситуацію.

«Ми вимагатимемо слухань, на яких керівники контррозвідки, Державного агентства національної безпеки та Державного агентства розвідки мають доповісти Народним зборам, чи володіють вони такою інформацією, коли востаннє проводилася відповідна перевірка та як можливо, щоб на території Європейського Союзу та східного флангу НАТО російських військових готували до війни в Україні», — сказав депутат.

Депутат Атанас Атанасов нагадав про сумніви НАТО щодо надійності болгарських спецслужб і закликав уряд якнайшвидше реформувати сектор безпеки.

Йдеться про рейтинг європейських розвідок від французького видання L’Express, де болгарська служба отримала нуль балів. Експерти пояснили це недовірою до її захищеності від політичного та російського впливу.

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Нагадаємо, попри те, що Болгарія залишається ключовою ціллю російських спецслужб через випуск боєприпасів для України, місцеві посадовці завчасно заперечили версію диверсії на черговому оборонному об’єкті.

Раніше на військовому заводі в болгарському селі Беліца спалахнула пожежа на складах боєприпасів. Район оточила поліція, а через загрозу забруднення повітря мешканців закликають не виходити на вулицю і зачинити вікна.

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