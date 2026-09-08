Москва отримала ляпаса від колишнього західного партнера: Захарова пригрозила «болісною» відповіддю

Речниця МЗС РФ Марія Захарова / © Associated Press

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МЗС РФ розлютилося на колишнього західного партнера — Угорщину — за масове видворення дипломатів та пообіцяло «жорстку та болісну» відповідь.

Про це йдеться у заявах МЗС РФ та речниці дипломатичного відомства, які цитують російські пропагандистські ЗМІ.

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Грізна реакція РФ

«Росія відповість на висилку 10 дипломатів», — лаконічно заявили у МЗС РФ, не уточнивши, якими саме заходами планують відповісти Будапешту.

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Водночас речниця російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова заявила, що відповідь буде «жорсткою та болісною».

«Відповідь русофобському лобі в Будапешті буде жорсткою та болючою», — пригрозила Захарова.

А посол РФ в Угорщині Євген Станіславов також назвав висилку дипломатів «недружнім кроком» і заявив, що Москва на нього відповість.

Реакція України

Водночас очільник МЗС України Андрій Сибіга назвав рішення міністерства закордонних справ Угорщини «дуже своєчасним, яке зміцнить безпеку Угорщини та Європи загалом». На його думку, «чим менше російських дипломатів працює в ЄС, тим менше буде актів саботажу, дезінформації та провокацій».

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«Серед інших критично важливих кроків для захисту Європи від зловмисного впливу Росії мають бути заборона на в’їзд для російських учасників бойових дій, максимальне обмеження видачі всіх типів віз для громадян РФ та закриття „російських домів“, — зазначив дипломат.

Угорщина виганяє російських дипломатів — що відомо

Нагадаємо, напередодні МЗС Угорщини заявило про видворення з країни 10 співробітників російського дипломатичного представництва. В Будапешті пояснили, що їхня діяльність визнана силами безпеки «неприпустимою».

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр після Віктора Орбана провів кадрові «чистки» в МЗС країни. Він звільнив посадовців, які працювали з ексочільником відомства Петером Сіярто.

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