Сінді Кроуфорд у шовковій блузці та шкіряних штанах сходила на вечерю

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Реклама

60-річна американська зірка та одна з супермоделей 90-х Сінді Кроуфорд опублікувала нове фото у своєму Instagram. На знімку вона зображена у стильному образі.

Сінді позувала у шоколадній шовковій блузці та шоколадних шкіряних штанах. Свій образ супермодель доповнила замшевими ботильйонами в тон.

Реклама

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Судячи з підпису під фото, саме в такому вбранні Кроуфорд вирушила на вечерю. Зірка має приголомшливий вигляд.

Реклама

Зазначимо, що Сінді Кроуфорд — одна з найвідоміших і найвисокооплачуваніших представниць «золотої ери супермоделей» поряд із Наомі Кемпбелл, Клаудією Шиффер та іншими. Вона розпочала свою модельну кар’єру досить рано: коли їй було 16 років, її фотографія, зроблена випадково в підлітковому віці, потрапила до місцевої газети. Її помітили й запросили взяти участь у конкурсі модельного агентства. Вона стала фіналісткою і відразу підписала свій перший модельний контракт. У 1986-му переїхала до Нью-Йорка і повністю присвятила себе модельному бізнесу. У свої 60 років Кроуфорд не планує зупинятися, а продовжує зніматися в рекламі та для глянцевих журналів.

Нагадаємо, раніше Сінді Кроуфорд продемонструвала свою струнку фігуру у спортзалі.

Новини партнерів