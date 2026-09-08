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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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133
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1 хв

Сінді Кроуфорд у шовковій блузці та шкіряних штанах сходила на вечерю

Супермодель продемонструвала гарний образ.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

60-річна американська зірка та одна з супермоделей 90-х Сінді Кроуфорд опублікувала нове фото у своєму Instagram. На знімку вона зображена у стильному образі.

Сінді позувала у шоколадній шовковій блузці та шоколадних шкіряних штанах. Свій образ супермодель доповнила замшевими ботильйонами в тон.

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Судячи з підпису під фото, саме в такому вбранні Кроуфорд вирушила на вечерю. Зірка має приголомшливий вигляд.

Зазначимо, що Сінді Кроуфорд — одна з найвідоміших і найвисокооплачуваніших представниць «золотої ери супермоделей» поряд із Наомі Кемпбелл, Клаудією Шиффер та іншими. Вона розпочала свою модельну кар’єру досить рано: коли їй було 16 років, її фотографія, зроблена випадково в підлітковому віці, потрапила до місцевої газети. Її помітили й запросили взяти участь у конкурсі модельного агентства. Вона стала фіналісткою і відразу підписала свій перший модельний контракт. У 1986-му переїхала до Нью-Йорка і повністю присвятила себе модельному бізнесу. У свої 60 років Кроуфорд не планує зупинятися, а продовжує зніматися в рекламі та для глянцевих журналів.

Нагадаємо, раніше Сінді Кроуфорд продемонструвала свою струнку фігуру у спортзалі.

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