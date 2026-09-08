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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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Побачив Ісуса та скуштував піцу на небесах: чоловік описав свою клінічну смерть

Чоловік, який пережив клінічну смерть у дитинстві, розповів про зовнішність Ісуса та небесне меню.

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Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Колтон Бурпо, який під час клінічної смерті бачив Ісуса

Колтон Бурпо, який під час клінічної смерті бачив Ісуса / © YouTube/Hang Out with Sean Hannity

Житель США Колтон Бурпо поділився дивовижними спогадами про те, що пережив під час клінічної смерті у чотирирічному віці. За словами чоловіка, він бачив ангелів, сидів на колінах у Ісуса та скуштував несподівані страви.

Про це пише Unilad.

Бурпо було всього чотири роки, коли в нього стався розрив апендикса. П’ять днів лікарі не могли встановити правильний діагноз, а згодом стан хлопчика настільки погіршився, що йому знадобилася термінова операція.

У той час як медики боролися за життя дитини, Бурпо, за його словами, пережив незвичайний духовний досвід. Він стверджує, що покинув власне тіло, побував на небесах і навіть скуштував там їжу.

«Я пам’ятаю, як вийшов зі свого тіла, подивився вниз і побачив лікарів — вони працювали наді мною», — згадував він.

Попри свій зовсім юний вік, Бурпо каже, що міг бачити події в різних кімнатах лікарні. Зокрема, він побачив своїх батьків. Хлопчик розповідав, що його мати в той момент розмовляла телефоном і молилася.

«Мій тато був у іншій кімнаті й дуже голосно молився Богу», — розповідав Бурпо.

Чоловік під час клінічної смерті зустрів Ісуса

Далі, як стверджує Бурпо, він опинився в іншому світі, де зустрів Ісуса.

«І в той момент я дуже злякався. Я взагалі не розумів, що відбувається. Потім я сидів на колінах у Ісуса, і Він попросив кількох ангелів заспівати для мене, щоб я заспокоївся», — поділився чоловік.

За його словами, небеса нагадували ідеальну версію Землі. Там хлопчик бачив дерева, тварин і небо, а також описував надзвичайно яскраві та насичені кольори.

Втім, його уявлення про небесну їжу виявилося дещо несподіваним. Замість традиційних біблійних продуктів, таких як риба чи хліб, Бурпо згадував піцу та макарони з сиром. Він також стверджував, що відвідував заняття, де його вчителем був Ісус.

Бурпо детально описував зовнішність Ісуса. За спогадами чоловіка, у нього була коричнева борода, каштанове волосся, надзвичайно сяйлива усмішка та блакитно-зелені очі. Ісус, за словами Бурпо, був одягнений у біле вбрання з фіолетовим поясом, а на руках і ногах у нього залишалися помітні сліди від розп’яття.

Під час свого перебування у потойбіччі хлопчик, як він стверджує, також зустрів білого коня, який належав Ісусу. Бурпо згадував, що грива тварини переливалася всіма кольорами веселки, і йому вдалося її погладити.

Як побачене під час клінічної смерті вплинуло на чоловіка?

Нині Бурпо працює пастором у сфері духовного служіння, а також електриком. Чоловік і досі переконаний, що пережите ним у дитинстві було справжньою подорожжю до потойбічного світу.

Свій подальший земний шлях Бурпо сприймає як місію — допомагати іншим людям, перш ніж одного дня знову повернутися до небес.

«Він покликав мене бути благочестивим чоловіком, благочестивим чоловіком для своєї дружини, а тепер — благочестивим батьком. І коли йдеться про надприродне — або про те, що чекає на нас, — я не боюся одного дня знову зустріти Ісуса. Я з нетерпінням чекаю цього дня», — стверджує чоловік.

За словами Бурпо, замість того, щоб постійно перейматися тим, що чекає на нього попереду, він зосереджується на тому, що відбувається тут і зараз.

«Я житиму своїм життям так, щоб шанувати Христа. І якщо зможу, поки перебуваю тут, унизу, я намагатимуся привести якомога більше людей із собою на небеса. Тож тепер я сприймаю це більше як місію, а не як думку: „Хотів би я знову бути на небесах“, — розповів чоловік.

Нагадаємо, американець Майк Маккінсі під час операції через підозру на апендицит пережив клінічну смерть і тригодинне спілкування з Ісусом. Після одужання чоловік повністю змінив ставлення до життя, написав книгу та почав публічно розповідати про свій досвід, заявивши, що більше не боїться смерті.

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