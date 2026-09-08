Увидел Иисуса и отведал пиццу на небесах: мужчина описал свою клиническую смерть

Колтон Бурпо, который во время клинической смерти видел Иисуса

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Житель США Колтон Бурпо поделился изумительными воспоминаниями о том, что пережил во время клинической смерти в четырехлетнем возрасте. По словам мужчины, он видел ангелов, сидел на коленях у Иисуса и отведал неожиданные блюда.

Об этом пишет Unilad.

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Бурпо было всего четыре года, когда у него произошел разрыв аппендикса. Пять дней врачи не могли установить правильный диагноз, а потом состояние мальчика настолько ухудшилось, что ему понадобилась срочная операция.

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В то время как медики сражались за жизнь ребенка, Бурпо, по его словам, пережил необычный духовный опыт. Он утверждает, что покинул собственное тело, побывал на небесах и даже отведал там еду.

«Я помню, как вышел из своего тела, посмотрел вниз и увидел врачей — они работали надо мной», — вспоминал он.

Несмотря на свой совсем юный возраст, Бурпо говорит, что мог видеть события в разных комнатах больницы. В частности, он увидел своих родителей. Мальчик рассказывал, что его мать в тот момент разговаривала по телефону и молилась.

«Мой папа был в другой комнате и очень громко молился Богу», — рассказывал Бурпо.

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Мужчина во время клинической смерти встретил Иисуса

Далее, как утверждает Бурпо, он оказался в другом мире, где встретил Иисуса.

«И в тот момент я очень испугался. Я вообще не понимал, что происходит. Затем я сидел на коленях у Иисуса, и Он попросил нескольких ангелов спеть для меня, чтобы я успокоился», — поделился мужчина.

По его словам, небеса напоминали идеальную версию Земли. Там мальчик видел деревья, животных и небо, а также описывал яркие и насыщенные цвета.

Впрочем, его представление о небесной пище оказалось несколько неожиданным. Вместо традиционных библейских продуктов, таких как рыба или хлеб, Бурпо упоминал пиццу и макароны с сыром. Он также утверждал, что посещал занятия, где его учителем был Иисус.

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Бурпо подробно описывал облик Иисуса. По воспоминаниям мужчины, у него была коричневая борода, каштановые волосы, чрезвычайно сияющая улыбка и голубовато-зеленые глаза. Иисус, по словам Бурпо, был одет в белое платье с фиолетовым поясом, а на руках и ногах у него оставались заметные следы от распятия.

Во время своего пребывания в потустороннем мире мальчик, как он утверждает, также встретил белого коня, который принадлежал Иисусу. Бурпо вспоминал, что грива животного переливалась всеми цветами радуги, и ему удалось ее погладить.

Как увиденное во время клинической смерти повлияло на мужчину?

В настоящее время Бурпо работает пастором в сфере духовного служения, а также электриком. Мужчина до сих пор убежден, что пережитое им в детстве было настоящим путешествием в потусторонний мир.

Свой дальнейший земной путь Бурпо воспринимает как миссию помогать другим людям, прежде чем однажды снова вернуться на небеса.

«Он призвал меня быть благочестивым мужчиной, благочестивым мужем для своей жены, а теперь — благочестивым отцом. И когда речь идет о сверхъестественном — или о том, что ждет нас, — я не боюсь однажды снова встретить Иисуса. Я с нетерпением жду этого дня», — утверждает мужчина.

По словам Бурпо, вместо того, чтобы постоянно беспокоиться о том, что ждет его впереди, он сосредотачивается на том, что происходит здесь и сейчас.

«Я буду жить своей жизнью так, чтобы чтить Христа. И если смогу, пока нахожусь здесь, внизу, я постараюсь привести как можно больше людей с собой на небеса. Теперь я воспринимаю это больше как миссию, а не как мысль: „Хотел бы я снова быть на небесах“, — рассказал мужчина.

Напомним, американец Майк Маккинси во время операции по подозрению в аппендиците пережил клиническую смерть и трехчасовое общение с Иисусом. После выздоровления мужчина полностью изменил отношение к жизни, написал книгу и начал публично рассказывать о своем опыте, заявив, что больше не боится смерти.

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