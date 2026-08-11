«Я больше не боюсь смерти»: женщина рассказала о пережитом во время клинической смерти

Клиническая смерть (иллюстративная фотография) / © Freepik

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Женщина, пережившая клиническую смерть после осложнений во время беременности, заявила, что этот опыт полностью изменил ее отношение к смерти. По словам Марты Захарии, после пережитого она убеждена, что существование человека не кончается вместе с жизнью тела.

Об этом рассказывает Mirror.

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Марте было 26 лет, когда после выкидыша она попала в больницу. Как она утверждает, во время лечения стала жертвой медицинской халатности и была вынуждена перенести операцию на матке.

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Позже врачи выявили проблемы с шейкой матки, из-за чего потребовалось еще одно хирургическое вмешательство. Именно во время второй операции у женщины остановилось сердце, после чего медикам удалось ее реанимировать.

Что она увидела

Марта рассказала, что во время клинической смерти якобы видела собственное тело на операционном столе.

«Вдруг я бросила свое тело и увидела его на операционном столе. Потом с невероятной скоростью попала в туннель и увидела свет», – вспоминала она.

Следующим ее воспоминанием было пробуждение в палате рядом с мужем.

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«Я проснулась в комнате, мужчина держал меня за руку. Я была подключена к проводам, а в животике был дренаж. Тогда я сказала ему: "Мне приснился святой Петр", - рассказала Марта.

Лишь впоследствии она узнала, что во время операции врачам пришлось проводить реанимацию.

После пережитого Марта решила больше не проходить лечение, связанное с попытками забеременеть. Вместе с мужем они усыновили мальчика.

«Я не хотела рисковать. Я пришла к выводу, что у Бога есть какое-то предназначение. В моем случае это маленький мальчик, который нуждался во мне», — сказала она.

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«Я не боюсь смерти»

По словам Марты, клиническая смерть больше всего изменила ее представление о том, что происходит после жизни.

«Я убеждена, что то, что ждет меня впереди, гораздо лучше этой жизни, исходя из того, что я чувствовала», — рассказала она.

В то же время женщина подчеркнула, что не хочет умереть и хочет видеть, как растут ее внуки.

«Но я не боюсь смерти. Тело – только оболочка, сосуд. Я убеждена, что существует другая плоскость существования и все не заканчивается», — сказала Марта.

Подобные переживания описывают и другие люди, пережившие клиническую смерть, однако такие рассказы не являются доказательством существования жизни после смерти.

Ранее мы писали, что другая жительница США была в состоянии клинической смерти 8 минут и после этого резко изменила свою жизнь.

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