Россия ускорила развертывание аналога Starlink: Флэш предупредил о новой угрозе

Спутники / © ТСН

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Развертывание Россией спутниковой сети Рассвет, которую позиционируют как аналог Starlink, может создать для Украины новые риски на поле боя.

Об этом написал Сергей Флэш Бескрестнов.

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По словам эксперта, улучшение спутниковой связи напрямую повлияет на возможности российских военных. В то же время, самая большая опасность, по его мнению, связана не только со связью, но и с применением беспилотников.

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Пока Украина не может использовать Starlink для онлайн-управления БПЛА над территорией России, поскольку спутниковый сервис там не работает. Российские военные потенциально смогут использовать собственную спутниковую сеть для дистанционного управления беспилотниками во время атак по территории Украины.

"Россияне смогут атаковать всю нашу страну с помощью БПЛА с онлайн-управлением через свои спутники", - говорится в сообщении.

По мнению автора, Украине нужно уже сейчас готовиться к появлению такой угрозы и разрабатывать средства радиоэлектронной борьбы, способные противодействовать спутниковой сети противника.

«Решение я вижу только одно — направить все силы на создание РЭБ против „Рассвет“. Пока есть время. Я считаю эту задачу приоритетной для себя», — подчеркнул он.

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Также Бескрестнов иронически отметил, что предложение сбивать нашими спутниками спутники "Рассвет" в космосе напомнило анекдот времен СССР.

«Сообщение ТАСС: «Сегодня в 12.00 по московскому времени советский луноход успешно отобрал образцы лунной почвы… у американского лунохода», — написал «Флэш».

Напомним, РФ наращивает спутниковую группировку «Рассвет», которая может стать аналогом Starlink и усилить возможности российских войск. По словам эксперта Андрея Колесника, РФ уже вывела на орбиту около 31 спутника, а для полноценного покрытия Украины может потребоваться более 100 аппаратов. Если Москва сможет запускать примерно по 16 спутников ежемесячно, необходимое количество она может достичь в конце февраля — начале марта 2027 года. Тогда российские силы потенциально получат возможность более стабильно передавать данные и управлять беспилотными системами в реальном времени. В то же время нынешние терминалы «Рассвета» значительно больше и тяжелее Starlink, что ограничивает их использование на воздушных дронах.

Также говорилось, что аналог Starlink «Рассвет» пока не представляет серьезной угрозы для ВСУ . Эксперт Дмитрий Снегирев отметил, что для полноценного покрытия Украины РФ понадобится около 700-900 спутников, а нынешние возможности системы не влияют на ситуацию на фронте.

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