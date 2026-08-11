Супермодель Клаудия Шиффер в стильном образе отправилась в Париж на поезде

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

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55-летняя немецкая супермодель и звезда 90-х Клаудия Шиффер отправилась в Париж и показала в Instagram свой стильный образ для короткого путешествия.

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Модель выбрала для поездки поезд Eurostar, который соединяет Лондон и Париж. Судя по подписи к публикации, Шиффер планирует провести во французской столице всего два дня. «48 часов в Париже», — лаконично написала она, поделившись фотографиями и видео с вокзала.

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Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Для путешествия Клаудия выбрала яркую футболку с пестрым флористическим принтом и джинсы от французского бренда Chloé. Образ она дополнила вместительной кожаной сумкой-шопером и крупными солнцезащитными очками.

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Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Несмотря на то, что Шиффер уже много лет остается одной из самых узнаваемых моделей в мире, в повседневной жизни она предпочитает комфортные и достаточно лаконичные образы.

Ранее, напомним, Клаудия Шиффер продемонстрировала красивый образ в изумрудном платье и с клатчем-ракушкой.

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