Кот касается вас лапой не просто так: что он пытается этим сказать

Почему кот касается вас лапой и что означает этот жест / © pexels.com

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Кошки способны выражать свои желания не только с помощью мяуканья. Иногда достаточно легкого прикосновения лапой к руке или телу хозяина. Так животное может напоминать о кормлении, предлагать поиграть или требовать немного внимания.

Об этом сообщило издание nlc.hu.

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Когда голосовые сигналы не срабатывают, кот может перейти к более заметному способу общения — физическому контакту. На лёгкое постукивание лапой сложнее не отреагировать, поэтому питомец может использовать его, чтобы добиться желаемого.

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Что кот пытается сказать, прикоснувшись лапой

Часто такое поведение проявляется незадолго до кормления. Если животное привыкло получать еду в определённое время, прикосновение лапой действительно может служить своеобразным напоминанием об обеде или ужине. Однако голод — лишь одно из возможных объяснений.

Также кот может приглашать человека поиграть. В такой ситуации его движения обычно становятся более энергичными, а взгляд — сосредоточенным. А вот медленные и осторожные прикосновения могут означать просьбу о ласке.

Особенно заметно такое поведение во время совместного отдыха. Например, питомец может протянуть лапу, когда человек перестает его гладить, как будто намекая, что прекращать ещё рано.

Иногда такой жест свидетельствует и о доверии. Кошки могут с осторожностью относиться к близкому контакту, поэтому если животное само его инициирует, это может означать, что рядом с хозяином оно чувствует себя комфортно и в безопасности.

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Как хозяева сами закрепляют эту привычку

Кошки хорошо запоминают связь между своим поведением и реакцией человека. Если после постукивания лапой питомец регулярно получает корм, игру или поглаживание, он может понять, что этот приём работает, и использовать его всё чаще.

«Если мы будем немедленно реагировать на каждое поглаживание, кошка легко начнёт использовать эту форму общения как обычное средство. Это не обязательно проблема, но стоит сознательно управлять этим, если, например, мы хотим, чтобы она не пыталась разбудить нас ночью», — говорится в статье.

В то же время универсального толкования такого жеста не существует. Чтобы понять, чего именно хочет кот, нужно обращать внимание на ситуацию: приближается ли время кормления, настроен ли животное на игру или просто отдыхает рядом. Дополнительными подсказками могут служить движения хвоста, положение тела и взгляд питомца.

Напомним, что если ваша кошка спит на груди или поворачивается спиной, это вовсе не случайность. Эксперты объяснили, какие семь повседневных ритуалов свидетельствуют о высшем проявлении кошачьего доверия.

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