Как понять, что кот вам доверяет: семь скрытых сигналов в поведении животного

Кошки / © Unsplash

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Понять поведение кошек бывает гораздо сложнее, чем собак, ведь они выражают свои чувства более сдержанно. Многие владельцы часто задаются вопросом, воспринимает ли их пушистый питомец их как настоящего защитника или лишь как человека, который регулярно насыпает корм.

Об этом пишет ParadePets.

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Эксперты назвали семь, на первый взгляд, незаметных сигналов в поведении кота, которые свидетельствуют о его полном доверии и чувстве безопасности рядом с вами.

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Кот стоит к вам спиной

Один из способов узнать, полностью ли вам доверяет ваш пушистый друг, — это его поведение. Обратите внимание на то, как он сидит, когда находится рядом с вами. Если ваш питомец прижимается своей маленькой спинкой к вашему телу — это хороший знак.

«Глаза кота расположены в передней части морды, из-за чего у него образуется обширная слепая зона. Когда ваша кошка прижимается к вам спиной — это означает, что она вам доверяет и чувствует себя в безопасности, когда вы находитесь в её слепой зоне», — рассказала ветеринар Чирл Бонк.

Поэтому, когда ваш питомец снова будет так себя вести, знайте: это вовсе не равнодушие. Таким образом животное демонстрирует, что чувствует себя абсолютно комфортно рядом с вами, а также выражает свое полное доверие и чувство защищенности.

Кошки спят, не прячась

Многие хозяева задумываются, чувствует ли себя их питомец в безопасности. Простой способ это проверить — понаблюдать за его сном, ведь во время отдыха кошки наиболее уязвимы. Если животное прячется, оно испытывает беспокойство. Но когда ваш кот спокойно спит в открытом месте или растянулся на диване, это лучшее подтверждение его полного доверия и комфорта рядом с вами.

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Ваши питомцы могут «разговаривать» с вами

Некоторые породы кошек по своей природе более разговорчивы, чем другие. Впрочем, регулярное «общение» животного с хозяином — это прежде всего признак глубокого доверия и особой связи. Кошки быстро понимают, что с помощью мяуканья и других звуков можно эффективно взаимодействовать с человеком.

Если питомец часто «разговаривает» с вами, это означает, что он чувствует себя комфортно, видит в вас своего защитника и стремится укрепить ваш эмоциональный контакт.

Они могут приносить вам еду

Игрушечная мышка на вашей постели или у ног может показаться мелочью, но для кота это особый знак уважения. По словам ветеринаров, игрушка, оставленная на вашей подушке или у ног, — это трогательное проявление глубокого доверия.

Таким образом питомец показывает, что ценит вашу заботу, чувствует себя в безопасности и считает вас самым важным человеком в своей жизни.

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Хозяин может стать для четвероногого своего рода «массажер»

Не все кошки легко проявляют привязанность, поэтому их проявления нежности особенно ценны. На мордочке и голове питомцев расположены пахучие железы, и когда кот трется о вас, он «метит» вас как своего, безопасного и знакомого человека. К тому же этот ритуал служит четким сигналом для других животных о том, что вы уже «заняты».

Поэтому, если ваш пушистик часто так себя ведет, это несомненное свидетельство прочной эмоциональной связи и его полного доверия.

Кошки могут жаловаться вам

Если кошка считает вас своим надежным защитником, не удивляйтесь, если она будет «сообщать» вам о каждом неудобстве. Кошки, которые чувствуют себя в безопасности со своими хозяевами, часто выражают своё мнение, когда что-то не так: будь то пустая миска с едой, закрытая дверь или появление другого питомца на её территории.

Когда ваш четвероногий друг настойчиво просит вас открыть дверь, насыпать корма или просто уделить внимание, он на самом деле не жалуется. Такое поведение свидетельствует о том, что питомец искренне считает вас способным решить любую его проблему. Постоянные «обращения» являются прекрасным доказательством полного доверия и уверенности животного в том, что именно вы можете ему помочь.

Сон на груди хозяина

Если кошка укладывается вам на грудь во время сна, чтения или просмотра телевизора, это высшее проявление её доверия. В такой позе животное остается максимально уязвимым, поэтому выбирает для отдыха только то место, где чувствует себя в абсолютной безопасности. Обнимая вас таким образом, питомец показывает, что искренне считает вас своим главным защитником и полностью расслабляется рядом с вами.

Ранее эксперты рассказали, безопасно ли спать в постели с котом.

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