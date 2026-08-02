Покушение на генерала в Москве: ресторан, где произошел взрыв, принадлежит одному из самых богатых россиян

Ресторан Balzi Rossi в Москве после взрыва / © скриншот с видео

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Московский ресторан Balzi Rossi, где 1 августа произошел взрыв во время празднования 55-летия командующего Воздушнокосмических сил РФ генерал-полковника Александра Чайки, принадлежит одному из самых богатых российских бизнесменов — владельцу букмекерской компании «Фонбет» Максиму Кузнецову.

Об этом сообщает российское издание «Фонтанка».

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По данным журналистов со ссылкой на систему анализа юридических лиц СПАРК, рестораном Balzi Rossi на Кудринской площади управляет ООО «Хип-хоп Кафе». В прошлом году компания получила выручку в размере 333 млн рублей, а её чистая прибыль составила 22 млн рублей.

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Как отмечает издание, 99% долей компании принадлежат Максиму Кузнецову.

Через АО «Клир Центр» этот российский бизнесмен также полностью контролирует ООО «Фонкор», на которое зарегистрирован сайт букмекерской компании «Фонбет».

По данным «Фонтанки», выручка ООО «Фонкор» за прошлый год составила 712 млрд рублей, а чистая прибыль — 28 млрд рублей. За последние три года Кузнецов, как утверждает издание, получил от компании дивиденды на общую сумму около 54 млрд рублей.

Журналисты также сообщают, что связались с бизнесменом по телефону. Кузнецов ответил на звонок, однако отказался комментировать инцидент.

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После того как корреспондент объяснил причину обращения, бизнесмен воскликнул: «У-у-у!» — и завершил разговор.

Директор ресторана Balzi Rossi также отказался от каких-либо комментариев.

Взрыв в ресторане Balzi Rossi в Москве — что известно

Напомним, 1 августа в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в центре Москвы произошел взрыв, в результате которого, по последним данным, погибли пять человек, ещё 21 человек получил ранения.

Согласно официальной версии Национального антитеррористического комитета РФ, которую цитируют российские государственные СМИ, неизвестная женщина пыталась пронести в заведение самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими шариками.

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По неподтвержденным данным, главной целью взрыва мог стать командующий Воздушно-космическими силами РФгенерал-полковник Александр Чайко. Российские и независимые источники утверждали, что он якобы праздновал своё 55-летие в ресторане Balzi Rossi в центре Москвы под охраной сотрудников Федеральной службы охраны РФ.

По информации российских изданий, в результате взрыва могли пострадать дочь и зять российского генерала Чайки. В списках пострадавших от взрыва фигурирует 25-летняя «Мария П.» с открытой черепно-мозговой травмой и 27-летний «Даниил П.», которых идентифицируют как родственников командующего ВКС РФ.

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