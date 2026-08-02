Нашли работу на пенсии — рискуете потерять деньги: какие прибавки могут отменить

Деньги

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Украинцы, которые продолжают официально работать после выхода на пенсию, не теряют основную пенсионную выплату. В то же время, трудоустройство может лишить их отдельных надбавок и доплат, предусмотренных только для неработающих пенсионеров.

Детальнее рассказали на портале "На Пенсии".

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Отмечается, что официальная работа позволяет накапливать дополнительный страховой стаж и дальше претендовать на перерасчет пенсии.

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Что меняется после трудоустройства

Украинское законодательство не запрещает пенсионерам официально работать. После трудоустройства человек продолжает получать пенсию и сохраняет право на его индексацию в соответствии с действующими правилами.

Однако некоторые надбавки и доплаты назначаются исключительно неработающим пенсионерам. Поэтому после официального оформления на работу право на такие выплаты может быть утрачено.

Кроме того, отдельные виды перерасчета пенсии проводятся только после увольнения или по специально определенным правилам.

Какие преимущества имеет официальная работа

В ходе официального трудоустройства работодатель платит за пенсионера единый социальный взнос. Благодаря этому человек продолжает накапливать страховой стаж.

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После двух лет официальной работы Пенсионный фонд может перечислить выплату с учетом дополнительно приобретенного стажа. В некоторых случаях при перерасчете также могут учесть заработную плату пенсионера.

Следовательно, трудоустройство может временно лишить человека определенных доплат, однако в перспективе дополнительный стаж может повлиять на размер основной пенсии.

Стоит ли откладывать оформление пенсии

Человек, достигший пенсионного возраста, может не оформлять пенсию сразу и продолжить работу. В этом случае будущий размер выплаты увеличивается.

За каждый полнолуние отсрочки выхода на пенсию, если этот период не превышает пяти лет, выплата возрастает на 0,5%.

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Если оформление пенсии откладывается более чем на пять лет, повышение составляет 0,75% за каждый полный месяц.

В то же время, в течение всего периода отсрочки человек не получает пенсионных выплат. Поэтому перед принятием такого решения следует подсчитать, компенсирует ли будущее повышение средства, которое пенсионер не получит за это время.

Пенсии в Украине — последние новости

Размер большинства пенсий в Украине зависит от средней заработной платы, индивидуального коэффициента заработка и продолжительности страхового стажа. По словам юриста Михаила Вулаха, в некоторых случаях сумму выплат можно законно увеличить, в частности, благодаря справкам о зарплате за периоды до 2000 года и оптимизации стажа.

В то же время пенсионерам, сменившим паспорт, фамилию или другие персональные данные, необходимо своевременно обновить информацию в реестре. В противном случае могут возникнуть проблемы с прохождением дистанционной физической идентификации и получением выплат.

Кроме того, некоторые пенсионеры имеют право на ежемесячную прибавку за содержание нетрудоспособных членов семьи. Ее размер составляет около 1300 гривен на каждого человека. Доплату могут получать пенсионеры за выслугу лет или по инвалидности, однако эта норма не распространяется на военнослужащих срочной службы.

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