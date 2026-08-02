Наименее вредный для организма алкоголь: правда ли лучше выпить текилу вместо вина и коктейлей

Текила / © Associated Press

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Поиск компромисса между здоровым образом жизни и желанием иногда позволить себе бокал алкоголя продолжается уже давно. И хотя медики единогласны в том, что безопасной дозы алкоголя не существует, вопрос о том, какой напиток наносит организму наименьший вред, продолжает вызывать интерес. Именно эту тему поднял калифорнийский гастроэнтеролог доктор Саурабх Сети , сообщило издание New York Post.

Почему именно текила

По словам врача, классическая текила, изготовленная из 100% голубой агавы, обладает несколькими особенностями, которые отличают её от многих других алкогольных напитков. Прежде всего, агава содержит мало природных сахаров и углеводов, а сама текила, в отличие от напитков, произведенных из зерновых культур, по своей природе не содержит глютена.

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голубая агава / © Associated Press

Кроме того, некоторые научные исследования свидетельствуют о том, что компоненты агавы могут вести себя иначе, чем обычные сахара. В частности, мексиканские учёные установили, что определённые вещества в агаве не усваиваются организмом так же, как простые углеводы, поэтому меньше влияют на уровень глюкозы в крови.

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В других исследованиях также было обращено внимание на фруктаны и фруктоолигосахариды (FOS), содержащиеся в агаве. Они могут выполнять роль пребиотиков, поддерживать здоровую микрофлору кишечника и способствовать нормальному пищеварению. В то же время важно понимать, что эти потенциальные свойства агавы не делают алкоголь полезным для здоровья.

Более легкое похмелье

Еще один аргумент, который приводит доктор Сети, касается процесса метаболизма алкоголя. Любой алкоголь после попадания в организм превращается в ацетальдегид — токсичное вещество, которое повреждает клетки и повышает риск развития ряда заболеваний.

По словам врача, текила также проходит этот процесс, однако образование ацетальдегида может происходить несколько медленнее, чем после употребления некоторых других крепких напитков. Именно этим он объясняет, почему некоторые люди отмечают менее выраженное похмелье после умеренного употребления качественной текилы.

Кроме того, прозрачная текила из 100% агавы содержит меньше так называемых конгенеров — побочных продуктов ферментации, которые, по данным исследователей, также могут усугублять симптомы похмелья. Больше всего таких соединений обычно содержится в тёмных выдержанных алкогольных напитках.

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Однако помните, что потенциальные преимущества касаются только чистой текилы из 100% агавы. Как только в неё добавляют сладкие газированные напитки, сиропы или фруктовые ликёры, количество сахара и калорий резко возрастает, а все возможные преимущества практически исчезают.

Несмотря на интересные научные наблюдения об агаве и особенностях текилы, врач подчеркивает, что ни один алкогольный напиток нельзя считать полезным. Если вы все же решили выпить, стоит выбирать качественный продукт, избегать сладких коктейлей и помнить о умеренности. А лучшей стратегией для здоровья, как и раньше, остается минимальное потребление алкоголя или полный отказ от него.

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