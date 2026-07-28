Почему кошки могут часами смотреть в окно: у них есть на это веская причина

Эксперты объяснили, почему кошки любят смотреть в окно / © pexels.com

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Кошки могут часами неподвижно смотреть в окно, наблюдая за тем, что происходит на улице. У такого поведения домашнего питомца есть логическое объяснение.

Об этом пишет onet.pl.

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Команда ветеринаров, сотрудничающих с престижным журналом «Журнал кошачьей медицины и хирургии», проанализировала поведение сотен кошек. Выводы однозначны: многочасовое наблюдение за миром через окно — это не признак усталости, а скорее потребность в ежедневной стимуляции.

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«Это часть естественного охотничьего поведения, которое кошки должны проявлять даже тогда, когда они не вступают в контакт с дикими животными», — поясняют авторы исследования.

Шелест листьев на ветру, пролетающие мимо птицы, прохожие и собаки на поводках — всё это стимулирует воображение кошки и пробуждает её чувства. Это удовлетворяет её инстинкты слежения и охоты, позволяя домашним питомцам воссоздавать свои естественные роли.

Наблюдение за миром через стекло — это не просто развлечение. Это также способ поддерживать мозг вашей кошки в хорошей форме и снизить уровень стресса.

«Сочетание различных видов наблюдения за окружающей средой позволяет кошкам развивать естественное поведение», — отмечает доктор Сара Эллис, зоолог и автор, специализирующаяся на благополучии кошек.

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