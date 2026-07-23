Почему ваш кот постоянно спит: ответ удивит даже опытных хозяев

Почему ваш кот постоянно спит / © Unsplash

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Кот, который постоянно спит, может казаться очень ленивым. Но на самом деле кошки спят по 16 часов в сутки, не потому, что им ничего не хочется делать. Этому есть намного более интересное объяснение. За таким поведением скрывается уникальная физиология хищника.

Больше об этом рассказали Space Daily.

Почему коты спят почти целый день: ответ ученых

Большинство взрослых домашних кошек проводят во сне от 12 до 16 часов в сутки. В обществе бытует популярное объяснение: коты очень ленивые, и спят для того, чтобы накопить энергию для нескольких рывков охоты на еду. Это правда, но только отчасти.

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Коты являются полифазными спящими — они долго не спят за раз, а накапливают общую норму серией коротких дреманий. По данным Sleep Foundation, средняя продолжительность одного такого сна составляет около 78 минут.

Что касается скорости, то сложившееся мнение о способности кота разгоняться почти до 50 км/ч касается только предельных показателей. Обычный кошачий спринт составляет от 32 до 40 км/ч. Организм этого животного действительно приспособлен к внезапному рывку, но не к бегу на длинные дистанции.

Кроме того, кошки — сумеречные анималисты, наиболее активны на рассвете и под вечер, что оставляет большую часть дня свободной. В то же время ученые отрицают мнение о том, что якобы несколько секунд бега требуют 14 часов восстановления.

Современные сравнительные исследования свидетельствуют, что длительность сна млекопитающих зависит от трех факторов: уровня метаболизма, размера тела и риска стать добычей других хищников. Животные, которым грозит опасность, спят мало и чувствительно.

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Малый хищник, которому ничего не угрожает, может позволить себе долгий и глубокий сон. Домашний кот находится в максимально безопасных условиях: у него нет врагов, а еда появляется по расписанию.

Поэтому длительный сон является свидетельством безопасности и эффективности этого хищника — кот спит много просто потому, что может себе это позволить.

Чем нельзя кормить кошек

Напомним, куриные кости представляют серьезную угрозу для здоровья кошек. Особенно опасны вареные кости, которые после термической обработки становятся хрупкими и раскалываются на острые обломки.

Сырые кости также несут риски — в частности, бактериальные инфекции, которые могут передаться и людям. Если кот проглотил кость, необходимо проверить его дыхание, ограничить доступ к остаткам пищи и немедленно связаться с ветеринаром.

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Категорически запрещено самостоятельно вызывать у животного рвоту, поскольку это может дополнительно травмировать пищевод. За состоянием кота следует внимательно наблюдать в течение нескольких дней: вялость, рвота, вздутие, отказ от пищи или отсутствие стула являются тревожными сигналами, требующими осмотра специалиста и возможного рентгена.

Чтобы избежать опасности, ветеринары призывают к профилактике. Владельцам рекомендуют не оставлять куриные кости в открытом доступе и выбрасывать их в надежно закрытые мусорные контейнеры, недоступные для животных.

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