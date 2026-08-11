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Некоторые дети рождаются со странными синими пятнами: ученые раскрыли их истинную природу
Некоторые дети рождаются с синими пятнами на пояснице, и врачи объяснили, что они на самом деле означают.
Некоторые младенцы рождаются с характерными сине-серыми пятнами на пояснице, которые в народе часто связывают с мифами о потомках Чингисхана. Однако истинная природа этого явления имеет чисто научное объяснение, амедикисоветуют обращать внимание на практическую сторону вопроса, чтобы избежать недоразумений.
Об этом сообщает Space Daily.
Что такое «монгольские пятна» с медицинской точки зрения
Как поясняют в Кливлендской клинике, эти пятна не имеют ничего общего с синяками или родовыми травмами. Они образуются во время внутриутробного развития, когда часть меланоцитов — клеток, отвечающих за цвет кожи — не мигрирует к её поверхности, а остаётся в более глубоких слоях. Ткань над ними рассеивает свет так, что он кажется сине-серым.
Такие образования абсолютно безвредны, не требуют лечения и со временем исчезают самостоятельно. В большинстве случаев это происходит в течение первого года жизни или в возрасте от шести до десяти лет, хотя в отдельных случаях крупные или темные пятна могут сохраняться и во взрослом возрасте.
Происхождение названия и мифы
Существует распространенная интернет-легенда о том, что такие отметины якобы указывают на кровную линию Монгольской империи. Однако настоящая история этого клинического термина уходит корнями в 1880-е годы, когда немецкий врач Эрвин Бельц зафиксировал эту особенность у японских младенцев и заимствовал название из устаревшей системы расовой классификации.
Поскольку старый термин стигматизирует определенные регионы и этносы, современная дерматология постепенно отходит от него, используя такие названия, как врожденный дермальный меланоцитоз или сланцево-серый невус.
Почему важно фиксировать такие пятна в медицинских картах
Подобные особенности гораздо чаще встречаются у детей с более пигментированной кожей — в частности, азиатского, африканского или латиноамериканского происхождения. Все зависит от количества меланина и случайных вариаций в процессе развития плода. Даже у детей от одних родителей такая особенность может проявиться у одного ребенка и отсутствовать у другого.
Основной практический риск заключается в том, что сине-серые пятна часто ошибочно принимают за синяки. Врачи десятилетиями предупреждали об этом риске: подобная путаница иногда становилась причиной необоснованных подозрений в жестоком обращении с детьми в вполне благополучных семьях. Именно поэтому современные больницы обычно сразу фиксируют наличие и расположение таких пятен в карте пациента.
Напомним, что американская семья Фьюгейтей, которая на протяжении десятилетий жила в изолированной общине Аппалачей и практиковала браки между родственниками, вошла в историю из-за необычной генетической особенности — у многих её представителей рождались дети с голубоватым оттенком кожи.