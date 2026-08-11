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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 12 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американский доллар вырос в цене в Украине.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Курс валют на 12 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

© Associated Press

Национальный банк Украины обнародовал курс валют на среду, 12 августа.

По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США повысилась на 3 копейки и составила 44,83 грн. При этом показатель евро упал на 3 копейки. Злотый не изменился.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,86 (+3 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 51,75 (-3 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 12,04 (±0 коп.).

Как мы писали, в августе резких скачков курса доллара не ожидается . По прогнозу банкира Тараса Лесового, гривна может незначительно ослабеть, но ситуация будет оставаться под контролем НБУ. На курс будут влиять сезонный спрос на валюту, инфляция и международная помощь Украине.

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