Курс валют на 12 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

© Associated Press

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Национальный банк Украины обнародовал курс валют на среду, 12 августа.

По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США повысилась на 3 копейки и составила 44,83 грн. При этом показатель евро упал на 3 копейки. Злотый не изменился.

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Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

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Курс доллара

1 доллар США — 44,86 (+3 коп.)

Курс евро

1 евро — 51,75 (-3 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 12,04 (±0 коп.).

Как мы писали, в августе резких скачков курса доллара не ожидается . По прогнозу банкира Тараса Лесового, гривна может незначительно ослабеть, но ситуация будет оставаться под контролем НБУ. На курс будут влиять сезонный спрос на валюту, инфляция и международная помощь Украине.

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