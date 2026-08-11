- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 2677
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 12 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар вырос в цене в Украине.
Национальный банк Украины обнародовал курс валют на среду, 12 августа.
По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США повысилась на 3 копейки и составила 44,83 грн. При этом показатель евро упал на 3 копейки. Злотый не изменился.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США — 44,86 (+3 коп.)
Курс евро
1 евро — 51,75 (-3 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 12,04 (±0 коп.).
Как мы писали, в августе резких скачков курса доллара не ожидается . По прогнозу банкира Тараса Лесового, гривна может незначительно ослабеть, но ситуация будет оставаться под контролем НБУ. На курс будут влиять сезонный спрос на валюту, инфляция и международная помощь Украине.