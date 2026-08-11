"Украинских военных" с оружием заметили в столице Хорватии: что на самом деле происходит

ВСУ

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В столице Хорватии заметили вооруженных мужчин в форме, похожей на украинскую, а также всемирно известных актеров.

Об этом сообщило издание Danas.

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В центре Загреба, столицы Хорватии, 10 августа возле гостиницы «Эспланада» заметили мужчин в военной форме, похожей на украинскую, с оружием. На месте также установили баррикады и мешки с песком. Как выяснилось, в городе проходят съемки остросюжетной ленты, посвященной резонансным событиям на дне Балтийского моря.

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Во время съемок был замечен двукратный лауреат «Оскара» Эдриан Броуди. А позже на площадке появился Шон Пенн. Фильм снимает американский режиссер Даг Лиман.

Фильм называется «Snake Island» («Змеиный остров»). По сюжету, в центре событий — секретная группа украинских водолазов, якобы причастных к диверсии на «Северном потоке». Съемки начались в прошлом месяце, а дата премьеры пока неизвестна.

Подрыв «Северного потока» — что известно

Напомним, взрывы на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» произошли в Балтийском море 26 сентября 2022 года. Из-за этого были повреждены три из четырех труб, и газ начал вытекать наружу, сделав их непригодными для работы. Расследования в Швеции и Дании подтвердили, что это была преднамеренная диверсия.

Впоследствии Швеция и Дания закрыли собственные расследования, однако немецкое расследование продолжается — в 2026 году немецкая прокуратура предъявила обвинение украинцу, которого следствие считает координатором группы, причастной к операции. Ответственные за диверсию до сих пор окончательно не установлены.

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В свою очередь в Офисе генерального прокурора сообщили, что расследование подрыва «Северного потока-1» и «Северного потока-2» продолжается.

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