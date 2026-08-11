"Українських військових" зі зброєю помітили у столиці Хорватії: що насправді відбувається

ЗСУ

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У столиці Хорватії помітили озброєних чоловіків у формі, схожій на українську, а також всесвітньо відомих акторів.

Про це повідомило видання Danas.

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У центрі Загреба, столиці Хорватії, 10 серпня біля готелю «Еспланада» помітили чоловіків у військовій формі, схожій на українську, зі зброєю. На місці також встановили барикади та мішки з піском. Як з’ясувалося, у місті проходять знімання гостросюжетної стрічки, присвяченої резонансним подіям на дні Балтійського моря.

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Під час знімань помітили дворазового лауреата «Оскара» Едріана Броуді. А пізніше на майданчику з’явився Шон Пенн. Фільм знімає американський режисер Даг Ліман.

Фільм називається «Snake Island» («Зміїний острів»). За сюжетом, у центрі подій — секретна група українських водолазів, які нібито причетні до диверсії на «Північному потоці». Знімання почалися минулого місяця, а дата прем’єри поки невідома.

Підрив «Північного потоку» — що відомо

Нагадаємо, вибухи на «Північному потоці-1» та «Північному потоці-2» сталися в Балтійському морі 26 вересня 2022 року. Через це було пошкоджено три з чотирьох труб, і газ почав витікати назовні, зробивши їх непридатними для роботи. Розслідування у Швеції та Данії підтвердили, що це була навмисна диверсія.

Згодом Швеція та Данія закрили власні розслідування, однак німецьке розслідування триває — 2026 року німецька прокуратура висунула обвинувачення українцю, якого слідство вважає координатором групи, причетної до операції. Відповідальних за диверсію досі остаточно не встановлено.

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Зі свого боку в Офісі генерального прокурора повідомили, що розслідування підриву «Північного потоку-1» та «Північного потоку-2» триває.

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