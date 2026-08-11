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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія посеред дня вдарила по вантажівці на Одещині: є загиблі та поранені

Російські війська атакували Одеську область, влучивши у вантажівку з цистерною. Загинули двоє чоловіків, ще троє людей постраждали.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Наслідки російської атаки на Одеську область

Наслідки російської атаки на Одеську область / © Одеська ОВА

Російські війська атакували Одеську область, влучивши у вантажний автомобіль із цистерною, де залишалася олія. Удар забрав життя двох людей, ще троє дістали поранення.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Після влучання вантажівка спалахнула. Вогонь також перекинувся на легковий автомобіль, який перебував поруч.

Як уточнила Суспільному речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба, за попередньою інформацією, загиблими виявилися чоловіки віком 47 та 65 років.

Ще троє людей постраждали. Серед них — 43-річний чоловік, якого доправили до лікарні. Особи двох інших потерпілих наразі встановлюють.

«Інформація щодо наслідків удару та кількості постраждалих уточнюється. На місці працюють всі відповідні служби. Висловлюю співчуття рідним та близьким загиблих», — додав Кіпер.

Наслідки російської атаки на Одеську область / © Одеська ОВА

Наслідки російської атаки на Одеську область / © Одеська ОВА

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 11 серпня, російська армія масовано обстріляла Запоріжжя ракетами та керованими авіабомбами. В області 12 серпня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки.

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