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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
5367
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РФ посеред дня вдарила по центральному ринку одного з міст: перші деталі

Щонайменше чотирьох людей поранено внаслідок обстрілу Слов'янська.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Вибух.

Вибух. / © Associated Press

Вдень 11 серпня російські війська атакували Слов’янськ у Донецькій області. «Приліт» стався по центральному ринку міста.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Сьогодні опівдні росіяни ударили по території центрального ринку. Ударили в час, коли там були люди. Без жодної військової логіки — лише з розрахунком на те, щоб завдати якнайбільше болю цивільним», — наголосив чиновник.

З його слів, щонайменше чотири людини поранені внаслідок обстрілу міста.

Нагадаємо, вночі 11 серпня росіяни масовано вдарили по Запоріжжю. Загарбники атакували обласний центр ракетами та керованими авіабомбами. Щонайменше там шестеро загиблих.

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