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РФ посеред дня вдарила по центральному ринку одного з міст: перші деталі
Щонайменше чотирьох людей поранено внаслідок обстрілу Слов'янська.
Вдень 11 серпня російські війська атакували Слов’янськ у Донецькій області. «Приліт» стався по центральному ринку міста.
Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«Сьогодні опівдні росіяни ударили по території центрального ринку. Ударили в час, коли там були люди. Без жодної військової логіки — лише з розрахунком на те, щоб завдати якнайбільше болю цивільним», — наголосив чиновник.
З його слів, щонайменше чотири людини поранені внаслідок обстрілу міста.
Нагадаємо, вночі 11 серпня росіяни масовано вдарили по Запоріжжю. Загарбники атакували обласний центр ракетами та керованими авіабомбами. Щонайменше там шестеро загиблих.