"Я зірвався": Бред Пітт повернувся до пляшки після семи років тверезості та зробив зізнання

Бред Пітт / © Associated Press

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Американський актор Бред Пітт зізнався у поверненні до алкоголю після семи років тверезості та розповів, як тепер ставиться до згубної звички.

Зізнання 62-річної голлівудської зірки пролунало в інтерв’ю Esquire. Пітт не приховує, що після тривалого періоду тверезості знову почав вживати спиртне. Водночас актор запевняє, що нині контролює кількість алкоголю. Він не хоче повертатися до колишнього способу життя. За словами знаменитості, кілька спроб випити змусили його переосмислити власні межі. Тепер він намагається не допускати сильного сп’яніння.

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«Я не пив сім років, а потім зірвався. Але я вже стриманіший. Кілька разів я переоцінив свої сили, а потім зрозумів: 'Ні, це мені не на користь. Тільки у невеликих кількостях», — зазначив Бред Пітт.

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Бред Пітт 2026 року / © Associated Press

Актор пояснив, що зараз може дозволити собі кілька келихів вина, однак намагається не втрачати контроль над ситуацією. Пітт наголошує, що для нього важливо залишатися «професіоналом» і не доводити вживання алкоголю до сильного сп’яніння.

Публічне зізнання актора особливо привертає увагу з огляду на його непростий досвід у минулому. 2017 року Пітт відкрито розповів про проблеми з алкоголем і вживання інших речовин. Він зізнавався, що після завершення коледжу практично не пригадував періоду, коли б не пив, не курив марихуану чи не вживав щось інше. Згодом актор зрозумів, що більше не хоче продовжувати такий спосіб життя.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт 2017 року

Шлях Пітта до тверезості розпочався кілька років тому. Актор близько півтора року відвідував чоловічу групу «Анонімних алкоголіків», де працював над позбавленням залежності. 2020 року він публічно подякував Бредлі Куперу за підтримку в цей складний період. Тоді Пітт уже кілька років не вживав алкоголю. Тепер же актор уперше розповів, що після семи років тверезості знову дозволив собі спиртне, хоча й стверджує, що робить це значно обережніше.

Нагадаємо, нещодавно Бред Пітт з молодшою на 26 років коханою зробили важливий крок у стосунках після весілля Свіфт.

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