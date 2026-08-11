На дні біля Сицилії знайшли 2000-річну "капсулу часу": що збереглося всередині корабля

Давньоримські амфори на місці корабельної аварії біля Сицилії. Фото: скриншот із відео Міністерства культури Італії

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Біля узбережжя Сицилії виявили затонулий давньоримський корабель, якому може бути понад 2000 років. На морському дні збереглися сотні амфор, які, ймовірно, використовували для перевезення вина. Міністр культури Італії Алессандро Джулі вже назвав знахідку одним із найважливіших підводних археологічних відкриттів останніх років.

Про це повідомило видання Mirror.

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На корабель випадково натрапили підводні рибалки Джакомо Де Мола та Ігор Бісуллі. Вони перебували неподалік Сицилії, коли помітили на морському дні незвичайні об’єкти. Через погану видимість чоловіки спочатку не могли зрозуміти, що саме знайшли. Де Мола розповідав у соцмережах, що вирішив підпливти ближче і побачив під собою величезну кількість амфор. За його словами, від побаченого його «серце зупинилося».

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Уже наступного дня місце знахідки обстежили фахівці підрозділу карабінерів з охорони культурної спадщини. Для дослідження затонулого судна та навколишньої території вони залучили аквалангістів і підводні камери.

Корабель пролежав під водою близько двох тисячоліть

Затонуле судно розташоване приблизно за три милі від узбережжя Мадзара-дель-Валло на Сицилії. Воно лежить на глибині близько 150 футів, тобто приблизно 46 метрів.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, уламки корабля мають близько 69 футів завдовжки та 20 футів завширшки — приблизно 21 на 6 метрів. Такі розміри роблять знахідку однією з найбільших серед виявлених у Середземному морі останнім часом.

Корабель попередньо датують I або II століттям. Значна глибина, на якій він перебуває, допомогла зберегти місце аварії майже недоторканим. Його не зруйнували ані хвилі, ані сучасні рибальські траулери, ані мародери.

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Особливо цінним для дослідників є те, що на морському дні залишилася майже ціла колекція амфор. Сотні посудин лежать так, що фактично повторюють форму затонулого судна. Саме через такий стан збереження місце корабельної аварії порівнюють із «капсулою часу».

На дні знайшли сотні амфор для вина

Морське дно всередині та навколо корабля вкрите сотнями теракотових амфор. Частина посудин залишилася цілою, інші розбилися.

Археологи ідентифікували їх як амфори типу «Дрессел 1А». Це великі та важкі керамічні посудини з двома ручками, які римляни використовували переважно для транспортування вина. Такі амфори більше не виробляли після II століття нашої ери.

Водночас амфори — не єдині предмети, знайдені на місці аварії. Водолази також виявили два великі свинцеві штоки якорів — поперечини, які були частиною давніх дерев’яних якорів. Поряд знайшли ще одну конструкцію зі свинцю, призначення якої наразі не встановили.

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Дослідники сподіваються, що вивчення цих предметів допоможе реконструювати розміри судна та визначити, до якого саме типу торгових кораблів воно належало.

Археологи хочуть з’ясувати походження корабля

Місце затонулого судна планують ретельно охороняти перед початком повноцінних археологічних робіт. Подальші дослідження мають допомогти встановити, звідки прибув корабель, яким маршрутом він міг рухатися та хто ним користувався.

Міністр культури Італії Алессандро Джулі подякував карабінерам та Сицилійському регіональному управлінню моря за роботу, завдяки якій вдалося дослідити знахідку.

За словами міністра, море продовжує відкривати цінні фрагменти минулого, а корабельна аварія біля Мадзара-дель-Валло може більше розповісти про людей, торговельні шляхи та зв’язки, які свого часу зробили Середземномор’я перехрестям різних цивілізацій. Він наголосив, що дослідження корабля триватимуть, а отриманими результатами планують ділитися з громадськістю.

Стародавні кораблі продовжують знаходити у Середземному морі

Це не перше стародавнє торговельне судно, виявлене у водах Середземномор’я. Вважається, що на його дні перебуває чимало кораблів, які затонули тисячі років тому.

Зокрема, 2023 року на північний захід від Риму знайшли судно, датоване I або II століттям до нашої ери. На його борту також перебували сотні амфор.

Ще одну визначну знахідку зробили 2018 року біля узбережжя Болгарії. Там дослідники виявили приблизно 2400-річний грецький торговий корабель, який лежав на боці. На момент відкриття його називали найстарішим відомим у світі неушкодженим затонулим кораблем.

Нагадаємо, раніше ми писали про затонулий італійський лайнер Andrea Doria, який навіть через 70 років залишається магнітом для дайверів. Попри надзвичайну небезпеку занурень до уламків судна на дні Атлантичного океану, дослідники продовжують відкривати його нові відсіки. За роки таких експедицій біля лайнера загинули вже 18 людей.

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