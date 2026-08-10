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- Наука та IT
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Вчені відкрили новий вид ящірок і назвали його на честь дракона з популярного серіалу: що відомо
У високогірних лісах Таїланду знайшли нову ящірку.
У високогірних лісах Таїланду науковці відкрили новий вид ящірок, який отримав свою назву на честь знаменитого персонажа зі всесвіту «Гри престолів».
Про це повідомляє Popsci.
Нову ящірку назвали Acanthosaura syrax (акантозавр сіракс) на честь Сіракса — жовтого дракона королеви Рейніри Таргарієн із «Будинку Дракона» та книги «Вогонь і кров». Вчені обрали це ім’я тому, що рептилія, як і казковий дракон, має жовтувато-зелений колір, невеликий розмір та відкладає дуже багато яєць для свого тіла. Англійською її пропонують назвати Syrax mountain horned dragon.
Завдяки цьому відкриттю загальна кількість відомих ящірок роду Acanthosaura зросла до 23. Представники виду належать до групи гірських рогатих драконів із колючими чубчиками вздовж шиї та спини. A. syrax мешкає у вічнозелених лісах Національного парку Ме Вонг на висоті понад 1224 метри і, судячи з усього, більше ніде не зустрічається.
Окрім забарвлення, нова ящірка вирізняється найменшою лускою на шиї та спинному гребені серед усіх споріднених видів, невеликим тілом, відсутністю чорної плями навколо ока та наявністю характерної темної мітки на комірі. Генетичний аналіз двох генів також підтвердив, що A. syrax відрізняється від свого найближчого родича — Acanthosaura lepidogaster — та інших представників групи.
Автори дослідження зазначають, що популяції цієї ящірки природним чином розпорошені через пересічений рельєф гірських хребтів і зустрічаються лише у вузькій смузі високогірного лісу. Через це вид є вразливим до антропогенного тиску.
Вчені закликають посилити охорону природи у Національному парку Ме Вонг, припускаючи, що новий вид може стати флагманським для цього регіону поряд із індокитайським тигром, азійською лісовою черепахою та іншими рідкісними тваринами.
Нагадаємо, у високогірній печері Китаю біологи виявили новий вид прісноводного равлика Erhaia dijiang, який повністю позбавлений очей і пігментації. Під час дослідження вченим вдалося знайти лише три живі дорослі особини, що викликає занепокоєння щодо збереження вразливої популяції.