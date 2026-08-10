Ракетні удари частіше, ніж раз на 3 дні: експерт приголомшив сценаріями війни у серпні та вересні

Експерт розповів про загрози ракетних ударів

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Паузи між російськими обстрілами України тепер, після того РФ нарощує виробництво балістики та інших ракет, можуть бути мінімальними — про це повідомили і в Головному управлінні розвідки, такої думки притримується і колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

«Паузи можуть бути мінімальними — про це кажуть у ГУР. Але не забуваймо про контрдії української армії. Я бачив інформацію про те, що росіяни мали досить амбітні плани на минулу ніч щодо нанесення ракетних ударів балістикою, на ніч проти 10 серпня. Але щось у них там не склалось — були вибухи на території Брянської області. Деталей поки що не маю, але я допускаю, що в рамках контрдій ці пускові установки, майданчики для запуску ракет були атаковані українською армією. Верифікованої інформації поки немає, але згадаймо, що були попередження про атаку», — каже Селезньов.

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При цьому він каже, що не варто вираховувати те, яким конкретно може бути інтервал між обстрілами.

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«Росія виготовляє ракети темпами, які випереджають їхні плани. І зокрема балістику. Крім того, з’являється інформація від нашої розвідки про розгортання пускових установок з ракетами з Північної Кореї. Тому нечесно буде сказати, що інтервал між обстрілами може складати 3-5 днів. Не факт, що так буде. Атаки можуть відбуватись набагато частіше. Не факт, що росіяни матимуть можливість застосовувати ракети у великій кількості, оскільки є певні обмеження», — каже Владислав Селезньов.

На його думку, окупанти неспроможні здійснювати часті масовані ракетні атаки за допомогою літаків: «У РФ є брак літаків, з яких вони можуть запускати крилаті ракети. З установками морського базування також є певні складнощі. Але ці ракетні комплекси у них є не тільки в акваторії чорного моря, але й Каспійського».

Війна в Україні та можливі цілі для ударів

Про ймовірні цілі російських ракетно-дронових атак Селезньов каже наступне: «Інфраструктурні об’єкти, зараз все частіше доводиться чути, що ціллю можуть стати системи водовідведення. Останні важливі як влітку, так і взимку. Функціонування населеного пункту критично залежить від водопостачання та водовідведення. Тобто вода, електрика, зв’язок, автомобільні та залізничні мости — я думаю, що для ворога це буде пріоритет, оскільки від цього залежить безпечне життя звичайних українців».

За словами Селезньова, якщо росіяни обрали ціль, то намагаються гатити по ній системно.

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Крім того, він не виключає, що на початку жовтня ймовірна ескалація війни загалом.

«Після виборів в Росії», — каже Селезньов.

Та додає: «Я прогнозую активізацію мобілізації в Росії. Левову частину відправлять у пекло війни, щоб закрити „дірки“ на полі бою, частину відправлять на підготовку. Зверніть увагу, що у нас заговорили про допрацювання посилення фортифікацій на Чорнобильському напрямку. Я думаю, що це — не випадково. Вважаю, що ситуація буде відслідковуватись, але, думаю, побоювання небезпідставні. Ворог шукає варіанти для збільшення ескалації, росіяни спробують пошукати військового щастя на інших напрямках, крім донецького. Не варто виключати того, що противник може спробувати атакувати Чернігівщину — маю на увазі спробу наземного штурму».

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