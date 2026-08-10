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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1453
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2 хв

Чи мають право українці йти з роботи раніше під час спеки: що каже закон

У Держпраці роз’яснили правила роботи під час спеки: роботодавці можуть скорочувати робочу зміну або запроваджувати гнучкий графік за власним рішенням.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Температурні норми на роботі: чи зобов'язаний роботодавець відпускати раніше в спеку

Температурні норми на роботі: чи зобов'язаний роботодавець відпускати раніше в спеку / © Pexels

В Україні через аномальну спеку роботодавці зобов’язані забезпечувати безпечні умови праці. Втім, автоматичного зменшення робочих годин у законодавстві не передбачено — для цього потрібне офіційне рішення керівництва підприємства.

Про це передає Держпраці.

Згідно з санітарними нормами та правилами, гранично допустима температура повітря на робочому місці не повинна перевищувати:

  • для офісних працівників — 28°C;

  • для осіб, які виконують важку фізичну працю — 26°C і нижче, залежно від інтенсивності роботи.

Робота при температурі повітря понад +37° С відноситься до небезпечних (екстремальних). За цієї температури не рекомендується проведення робіт на відкритому повітрі.

Якщо температура сягає за ці межі, роботодавець зобов’язаний:

  • зменшити навантаження;

  • забезпечити працівників питною водою та вентиляцією;

  • розглянути можливість скорочення тривалості робочого дня або запровадження гнучкого графіка роботи.

Зауважимо, що роботодавець не зобов’язаний скорочувати робочий день в спеку. Це питання він вирішує на власний розсуд.

Крім скорочення тривалості робочого дня, допускається збільшення обідньої перерви для уникнення роботи в найбільш спекотний час доби — від 13 до 16 години.

Зміна режиму роботи на період спеки оформляється документально. Основним документом є наказ роботодавця, у якому зазначаються нові умови та тривалість роботи.

Чи зменшується оплата праці?

Якщо працівник працює менше з ініціативи роботодавця через погодні умови, заробітна плата зберігається в повному обсязі. Це вважається зміною умов праці, а не скороченням за ініціативою працівника.

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів, коли розжарить до +36.

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