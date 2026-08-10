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- Шоу-бізнес
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У жакеті, мінішортах і зі скуйовдженим волоссям: Крістен Стюарт потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку
Акторку сфотографували на одній з вулиць міста у луку її улюбленого стилю з нотками гранжу.
Крістен Стюарт потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Зірка з’явилася перед камерами у чорному однобортному жакеті вільного крою, рукави якого підкотила, продемонструвавши смугасту підкладку.
Під жакетом на ній була темна футболка з великим білим принтом. Її акторка поєднала з чорними мінішортами, які підкреслили її стрункі ноги та татуювання на стегні.
Лук Крістен доповнили чорними шкарпетками в рубчик й кросівками з акцентними салатовими смужками.
На шиї у Стюарт був сріблястий ланцюжок, а на руці — каблучка. Вона одягла сонцезахисні окуляри й уклала коротке волосся у скуйовджену зачіску.
Нагадаємо, Крістен Стюарт на прем’єру фільму The Wrong Girls прийшла у білій сорочці з короткими рукавами і чорних вкорочених штанях.