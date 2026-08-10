У жакеті, мінішортах і зі скуйовдженим волоссям: Крістен Стюарт потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку

Крістен Стюарт / © Getty Images

Реклама

Крістен Стюарт потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Зірка з’явилася перед камерами у чорному однобортному жакеті вільного крою, рукави якого підкотила, продемонструвавши смугасту підкладку.

Під жакетом на ній була темна футболка з великим білим принтом. Її акторка поєднала з чорними мінішортами, які підкреслили її стрункі ноги та татуювання на стегні.

Реклама

Крістен Стюарт / © Getty Images

Лук Крістен доповнили чорними шкарпетками в рубчик й кросівками з акцентними салатовими смужками.

Реклама

На шиї у Стюарт був сріблястий ланцюжок, а на руці — каблучка. Вона одягла сонцезахисні окуляри й уклала коротке волосся у скуйовджену зачіску.

Нагадаємо, Крістен Стюарт на прем’єру фільму The Wrong Girls прийшла у білій сорочці з короткими рукавами і чорних вкорочених штанях.

Новини партнерів