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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
4385
Час на прочитання
2 хв

Від сценічного освідчення до розлучення: нардеп та відома акторка і блогерка оголосили про розірвання шлюбу

Народний депутат Роман Грищук розлучається з дружиною Анною Гресь.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Роман Грищук і Анна Гресь

Роман Грищук і Анна Гресь / © УНІАН

Народний депутат від «Слуги народу» Роман Грищук повідомив, що розлучається.

Про це нардеп написав у соцмережах.

Грищук пояснив, що через публічність їхнього подружнього життя вони з дружиною вважають за необхідне офіційно повідомити суспільство і про завершення цього етапу.

«Це останнє, про що хотілося б писати публічно. Тим більше — у такий час, як зараз. Але майже все наше подружнє життя було доволі публічним, тому вважаємо правильним повідомити й про завершення цього етапу. Ми щиро вдячні одне одному за роки, прожиті разом», — зазначив депутат.

Разом з дружиною вони продовжать виховувати спільного сина Тимофія, який народився 2019 року.

«У нашому житті було багато щасливих моментів, а найбільшим подарунком стало народження нашого сина Тімасі. Ми завжди були, є і будемо для нього люблячими батьками. Він — наша безумовна любов і найбільша гордість. Далі кожен із нас піде своїм шляхом. Це зважене рішення, до якого ми довго йшли. Так буде краще для кожного. Дякуємо нашим рідним і друзям за підтримку, розуміння та повагу до нашого рішення», — підсумував Грищук.

Його дружина Анна Гресь опублікувала ідентичний за текстом пост у своїх соцмережах. Інших деталей про причину розлучення вона також не навела.

Роман Грищук — колишній керівник студії «Мамахохотала», актор та ведучий. Обраний до Верховної Ради 2019 року за мажоритарним округом №222 (м. Київ) від «Слуги народу».

Його дружина Анна Гресь — модель, блогерка, акторка. Подружжя разом працювало у гумористичній студії «Мамахохотала».

Роман Грищук та Анна Гресь побралися 2015 року після кількох років стосунків. Пропозицію руки та серця Роман зробив просто під час концерту на сцені. У жовтні 2019 року у пари народився син Тимофій.

/ © Роман Грищук/Facebook

© Роман Грищук/Facebook

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