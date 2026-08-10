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От сценического предложения до развода: нардеп и известная актриса и блогерша объявили о расторжении брака
Народный депутат Роман Грищук расстается с женой Анной Гресь.
Народный депутат от «Слуги народа» Роман Грищук сообщил, что разводится.
Об этом нардеп написал в соцсетях.
Грищук объяснил, что из-за публичности их супружеской жизни они с супругой считают необходимым официально уведомить общество и о завершении этого этапа.
«Это последнее, о чем хотелось бы писать публично. Тем более — в такое время, как сейчас. Но почти вся наша супружеская жизнь была довольно публичной, поэтому считаем правильным сообщить и о завершении этого этапа. Мы искренне благодарны друг другу за годы, прожитые вместе», — отметил депутат.
Вместе с женой они продолжат воспитывать общего сына Тимофея, родившегося в 2019 году.
«В нашей жизни было много счастливых моментов, а самым большим подарком стало рождение нашего сына Тимаси. Мы всегда были, есть и будем для него любящими родителями. Он наша безусловная любовь и величайшая гордость. Дальше каждый из нас пойдет своим путем. Это взвешенное решение, к которому мы долго шли. Так будет лучше для каждого. Спасибо нашим родным и друзьям за поддержку, понимание и уважение нашего решения», — подытожил Грищук.
Его жена Анна Гресь опубликовала идентичный по тексту пост в своих соцсетях. Других деталей о причине развода она тоже не привела.
Роман Грищук — бывший руководитель студии «Мамахохотала», актер и ведущий. Избран в Верховную Раду в 2019 году по мажоритарному округу №222 (г. Киев) от «Слуги народа».
Его жена Анна Гресь — модель, блогерша, актриса. Супруги вместе работали в юмористической студии «Мамахохотала».
Роман Грищук и Анна Гресь поженились в 2015 году после нескольких лет отношений. Предложение руки и сердца Роман сделал прямо во время концерта на сцене. В октябре 2019 года у пары родился сын Тимофей.
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