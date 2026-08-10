Назар Заднепровский и Зоя Сивач

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Украинский актер Назар Заднепровский откровенно рассказал о здоровье своей матери, актрисы Зои Сивач.

Её состояние по-прежнему остается тяжелым. Женщина нуждается в постоянном уходе. Раньше сын сам старался быть рядом с ней круглосуточно. Из-за этого ему приходилось жить отдельно от своей семьи. Теперь актер нашел другой способ обеспечить матери необходимую помощь.

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«С этим диагнозом ничего не меняется. Она лежит дома, с ней работает очень профессиональная медсестра-сиделка. Нашел в официальном агентстве, там нанимают человека. Я плачу деньги. Но в наше время содержать тяжелобольного человека, особенно если он прикован к постели, — все это недешевое удовольствие», — поделился актер.

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Назар Заднепровский

Заднепровский не скрывает, что уход за лежачим человеком требует не только значительных финансовых затрат, но и постоянного присутствия. В то же время профессиональная сиделка дала актеру возможность вернуться к более активному рабочему ритму и не оставлять мать без необходимой помощи.

«С этим диагнозом ничего не меняется», — подчеркнул актер, отвечая на вопрос о возможных положительных изменениях в состоянии матери.

Раньше Назар Заднепровский сам ухаживал за Зоей Сивач и даже ночевал у нее дома, чтобы вовремя дать лекарства или провести необходимые процедуры. Из-за этого актер фактически жил отдельно от жены Ирины и детей. Теперь, учитывая работу и постоянные гастроли, он прибег к помощи специалистов.

Зоя Сивач / © Инстаграм

Зоя Сивач — известная украинская актриса, которая уже долгое время борется с рассеянным склерозом. Из-за состояния здоровья она нуждается в постоянном уходе и посторонней помощи. Назар Заднепровский ранее неоднократно рассказывал, насколько сложным для него стал уход за матерью, однако продолжал оставаться рядом с ней. Теперь за Зоей Сивач присматривает нанятая медсестра, пока сын работает и находится в командировках.

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Напомним, недавно Назар Заднепровский откровенно рассказал о упреках и критике со стороны жены.

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