Які подарунки не можна дарувати коханим: вони можуть накликати сварки та розлучення

Що не можна дарувати коханому / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Побутує думка, що певні подарунки здатні принести у стосунки сварки, охолодження почуттів або навіть розставання. Звичайно, наукових доказів того, що конкретний предмет може спричинити розлучення, немає. Однак такі прикмети й сьогодні залишаються популярними, особливо коли йдеться про романтичні стосунки.

Годинник — до відліку стосунків

Одним із найвідоміших небажаних подарунків вважається годинник. За народними повір’ями, він символізує відлік часу, тому подарований коханій людині може нібито передвіщати завершення стосунків.

Реклама

Особливо побоювалися дарувати годинники на річниці та інші важливі для пари дати. Вважалося, що такий подарунок може стати символічним «відліком» до розставання.

Реклама

Ножі та інші гострі предмети

Ножі, ножиці, бритви та інші гострі речі також потрапили до списку подарунків із неоднозначною репутацією.

У народі говорили, що гострий предмет може «перерізати» стосунки між людьми. Якщо ж кохана людина все-таки хоче подарувати ніж, існує поширений спосіб нейтралізувати прикмету — отримувач має символічно віддати за подарунок монетку.

Дзеркало — до проблем у парі

Дзеркалам у різних культурах здавна приписували особливі властивості. Вважалося, що вони можуть накопичувати або відображати енергетику людей та подій.

Саме тому подароване дзеркало нібито здатне принести у стосунки непорозуміння, ревнощі чи конфлікти. Особливо небажаним такий подарунок вважали для пари, яка лише починає спільне життя.

Реклама

Носові хустинки — до сліз

Ще одна давня прикмета пов’язана з носовичками. Їх часто пов’язували зі сльозами, смутком та переживаннями.

Через це подарований коханій людині носовичок нібито може накликати образи або сльози у стосунках. Саме символіка предмета, а не його практична користь, стала причиною такого забобону.

Перли — символ сліз

Перли традиційно вважаються красивим і дорогим подарунком, однак у народних повір’ях вони мають інше трактування.

Через схожість перлин із краплями сліз їх іноді називають символом жіночих сліз. Тому існує прикмета, що подаровані коханій людині перли можуть принести смуток, розчарування або проблеми в особистому житті.

Реклама

Водночас в інших культурах перли, навпаки, символізують чистоту, любов і вірність. Тому багато залежить від традицій, у яких виховувалася людина.

Порожній гаманець — до фінансових труднощів

Гаманець може бути чудовим практичним подарунком, але є важливе правило забобонів: його не радять дарувати порожнім.

Вважається, що разом із порожнім гаманцем людині можна символічно передати безгрошів’я. Тому всередину часто кладуть монетку або купюру, щоб подарунок асоціювався з достатком.

Для пари ця прикмета особливо цікава, адже фінансові питання нерідко стають причиною реальних конфліктів. Тож навіть без забобонів символічно наповнений гаманець виглядає приємніше.

Новини партнерів