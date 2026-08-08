ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
2769
Час на прочитання
1 хв

Чи потрібно вимикати на ніч Wi-Fi на телефоні

Домашній Wi-Fi роутер у нашому побуті має статус майже такий самий, як і холодильник — він завжди працює, завжди увімкнений і завжди десь на периферії нашої уваги.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Регулярне відключення Wi-Fi роутера може зробити тільки гірше

Регулярне відключення Wi-Fi роутера може зробити тільки гірше / © pexels.com

Чимало користувачів залишають Wi-Fi на смартфоні ввімкненим цілодобово, навіть коли не користуються пристроєм. Однак уночі постійне підключення може мати кілька небажаних наслідків.

Про це пише Новини.LIVE.

Якщо ви перебуваєте в зоні дії хорошого сигналу Wi-Fi, вимикати його на ніч або заради економії заряду батареї не потрібно. Смартфон споживає менше енергії для підключення до Інтернету через мережу Wi-Fi, аніж через стільникову мережу (3G, 4G або EDGE).

Крім того, якщо ви використовуєте програми, які мають доступ до вашого місцеперебування, Wi-Fi передасть його телефону швидше та економніше, ніж енергоємний GPS. Це дійсно подовжить термін служби акумулятора вашого телефону.

Вимикати Wi-Fi потрібно в тих випадках, коли з’єднання постійно зникає, а телефон шукає хороший сигнал. У такому випадку, при наявності хорошого стільникового з’єднання для передачі даних, краще покластися на 3G або 4G.

Нагадаємо, науковці з Німеччини заявили, що звичайні мережі Wi-Fi можуть використовуватися для ідентифікації людей навіть без смартфонів чи інших активних пристроїв. За допомогою бездротових сигналів і технологій штучного інтелекту дослідники створили систему, яка здатна розпізнавати людину майже зі стовідсотковою точністю.

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