Що не можна прати з рушниками / © pexels.com

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Рушники здаються універсальними для прання, адже вони виготовлені з міцної тканини й регулярно контактують із водою. Проте їхня структура суттєво відрізняється від більшості одягу: вони товстіші, важчі, активно вбирають вологу та залишають ворс. Через це деякі речі після спільного прання можуть втратити форму, колір або пошкодитися.

В SouthernLiving розповіли, які речі краще ніколи не класти в барабан разом із рушниками.

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Чому не варто прати рушники разом з усім одягом

Рушники потребують іншого догляду, ніж більшість речей у гардеробі. Зазвичай їх перуть за вищої температури, щоб ефективніше видалити запахи та забруднення, тоді як багато тканин потребують делікатнішого режиму.

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Крім того, під час прання рушники можуть:

залишати ворс на одязі;

тертися об ніжні тканини;

поглинати барвники з інших речей;

створювати додаткове навантаження на легкі матеріали.

Саме тому сортування білизни перед пранням допомагає довше зберігати речі у хорошому стані.

Спортивний одяг

Легінси, футболки для тренувань, топи та інший спортивний одяг виготовляють із синтетичних матеріалів, які потребують особливого режиму прання.

Рушники часто перуть у гарячішій воді, а високі температури можуть пошкодити еластичні волокна спортивної тканини. У результаті одяг може втратити форму, розтягнутися або швидше зноситися.

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Краще: прати спортивні речі окремо на делікатному режимі.

Мереживо та речі з декоративними елементами

Мереживні блузки, білизна з мереживом, речі з паєтками або вишивкою можуть легко пошкодитися під час контакту з грубою поверхнею рушників.

Волокна рушника здатні зачіпати ніжні деталі, через що з’являються затяжки або деформації.

Шовкові речі

Шовк — одна з найбільш вибагливих тканин у догляді. Йому потрібен м’який режим, низька температура та делікатні засоби.

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Рушники, навпаки, створені для інтенсивного прання. Їхня груба текстура може пошкодити ніжні шовкові волокна.

Не кладіть разом:

шовкові сорочки;

хустки;

сукні;

білизну.

Джинси

Джинси здаються міцними, але прати їх разом із рушниками — не найкраща ідея.

Причини:

блискавки та металеві елементи можуть пошкоджувати тканину рушників;

джинсова тканина може линяти;

важкі джинси створюють додаткове механічне навантаження.

Краще прати джинси окремо або з подібними щільними тканинами.

Чорний одяг

Темні речі особливо страждають від сусідства з рушниками.

Світлий ворс від рушника легко прилипає до чорної тканини, через що одяг виглядає старим і неохайним.

Особливо це помітно на:

чорних футболках;

светрах;

спортивному одязі.

Синтетичний одяг

Поліестер, акрил та інші синтетичні тканини можуть швидко втрачати гарний вигляд після контакту з грубими рушниками.

Тертя під час прання сприяє появі:

ковтунців;

потертостей;

деформацій тканини.

Дитячий одяг

Дитячі речі потребують більш делікатного догляду, адже вони контактують із чутливою шкірою.

Їх краще прати окремо:

із м’яким засобом;

без агресивних режимів;

без зайвого тертя.

Мікрофібра

Серветки та речі з мікрофібри мають унікальну структуру, яка притягує пил, бруд і дрібні частинки.

Якщо прати їх разом із рушниками, вони можуть покритися ворсом і втратити свої властивості.

Особливо це важливо для:

серветок для прибирання;

автомобільних рушників;

тканин для скла.

Вовняні речі

Светри, шарфи та інші вовняні вироби потребують холоднішої води та дуже делікатного режиму.

Прання разом із рушниками може призвести до:

усадки;

втрати форми;

пошкодження структури волокон.

Купальники

Купальники виготовляють із матеріалів, які мають зберігати еластичність.

Гаряча вода, сильне тертя та важкі рушники можуть поступово руйнувати тканину, через що купальник швидше розтягується.

Як правильно прати рушники, щоб вони залишалися м’якими

Щоб рушники довше служили:

періть їх окремо від делікатного одягу;

не перевантажуйте барабан пральної машини;

використовуйте відповідний режим;

не додавайте надто багато кондиціонера — він може зменшити здатність тканини поглинати воду;

добре висушуйте рушники після прання.

Також варто розділяти різні типи рушників. Наприклад, кухонні рушники краще не змішувати з банними через різницю у використанні та можливі забруднення.

FAQ

Чи можна прати рушники разом з одягом?

Іноді це можливо, якщо речі мають схожий склад тканини та однакові вимоги до температури прання. Але загалом краще прати рушники окремо, адже вони важчі, залишають ворс і потребують іншого режиму догляду.

Що не можна прати разом із рушниками?

Не рекомендується прати разом із рушниками шовк, вовну, спортивний одяг, джинси, чорні речі, синтетику, мікрофібру, дитячий одяг, мереживо та купальники. Ці тканини можуть пошкодитися через тертя, високу температуру або ворс від рушників.

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