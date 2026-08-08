Дружина Остапчука оскандалилася заявою про мобілізацію та назвала бойову медикиню "ухилянткою"

Катерина Остапчук / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

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Дружина Володимира Остапчука Катерина оскандалилася заявою про мобілізацію, вступила в суперечку з бойовою медикинею та отримала хвилю критики в Мережі.

Знаменитість втрапила у гучний скандал через допис у Threads. Катерина Остапчук вирішила висловитися про мобілізацію чоловіків. Її позиція швидко викликала бурхливу реакцію користувачів. Особливо гостро на слова блогерки відреагувала українська військова. Вона нагадала про власний досвід служби. Утім, дискусія між жінками на цьому не завершилася.

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«Жінки, які не воюють, не мають права говорити щось про чоловічу мобілізацію. Так само, як і чоловіки не мають права говорити щось про аборти», — написала Катерина.

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Допис Катерини Остапчук / © скриншот

Допис Катерини Остапчук / © скриншот

Допис Катерини Остапчук / © скриншот

Після цього в коментарях розгорнулася суперечка. До обговорення долучилася бойова медикиня, яка добровільно захищає Україну ще з 2022 року. Замість завершення дискусії обмін репліками лише загострився. У відповідь на слова військової Катерина назвала її ухилянткою.

Допис Катерини Остапчук / © скриншот

Це спричинило нову хвилю обурення серед користувачів. Коментатори почали згадувати історію з виїздом Володимира Остапчука до Канади. Водночас вони звернули увагу на його статус багатодітного батька, завдяки якому шоумен перетнув кордон. Одна з користувачок вирішила окремо пояснити Катерині, чому згадка про дітей Остапчука не знімає запитань у суспільства.

«А до чого тут слово „багатодітний батько“ і ваш чоловік? Закон про багатодітних чоловіків на даний момент стосується тільки тих, хто має 3-х і більше дітей від одного шлюбу! У вас Тимофій, одна дитина. Те, що Остапчук утримує ще дітей від першого шлюбу, не стосується відстрочки по багатодітності. Бо це його законний обовʼязок, утримувати дітей до їх повноліття. Хай хоч 10, він буде платити аліменти. Але якщо одна дитина від шлюбу, то чому ж вас дивує, що його називають ухилянтом», — написала підписниця.

Втім, Катерина не залишила цей коментар без відповіді. Блогерка заявила, що через екран не може знати, хто саме стоїть за сторінкою та наскільки людина готова відповідати за власні слова. Тому вона закликала користувачів не ховатися за анонімними профілями.

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«Треба взяти за правило відповідати щось тільки тим людям, які пишуть зі сторінок зі своїм імʼям та фото. Бо писати з фейків дуже легко, не несучи за це ніякої відповідальності», — різко відповіла Остапчук.

Допис Катерини Остапчук / © скриншот

Пізніше допис було видалено. Катерина продублювала його пізніше, прибравши деякі тези, та користувачі не лишали коментарі повторно.

Нагадаємо, нещодавно Анатолій Анатоліч розірвав дружбу з Остапчуком і здивував причиною.

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