Де вішати рушник у ванній / © pexels.com

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Експерти з догляду за білизною радять звернути увагу не лише на те, як часто ви перете рушники, а й на те, як саме сушите їх після використання. Головне правило дуже просте: мокрий рушник має якомога швидше висохнути по всій поверхні.

Найгірший спосіб вішати рушник — складати його навпіл

Якщо після душу ви перекидаєте рушник через штангу або гачок так, що одна половина лежить поверх іншої, він висихає значно повільніше.

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Волога опиняється між шарами тканини, а повітря практично не циркулює. Зовні рушник може здаватися сухим, хоча всередині він усе ще залишається вологим. У теплому та вологому повітрі ванної це створює сприятливі умови для появи затхлого запаху та плісняви.

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Тому після використання рушник краще повністю розправити, а не збирати в складки.

Перед тим як повісити його, варто також кілька разів струсити тканину. Це допоможе розправити волокна й забезпечити кращий доступ повітря до всієї поверхні.

Чому рушник довго не сохне

Причина часто не в самому рушнику, а в умовах, у яких він сушиться.

Найбільші вороги швидкого висихання — це:

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висока вологість у ванній;

погана циркуляція повітря;

складений або зім’ятий рушник;

кілька рушників, повішених один на один;

закриті двері;

вологий рушник, залишений у кошику для білизни.

Якщо тканина залишається вологою протягом тривалого часу, навіть щойно випраний рушник може швидко набути неприємного запаху.

Не вішайте рушник на штангу для душу

Штанга для душової шторки може здаватися зручним місцем для рушника, особливо якщо у ванній мало простору. Але саме її експерти радять уникати.

Проблема не стільки в самій штанзі, скільки в її розташуванні. Під час душу навколо накопичується пара, а повітря біля шторки погано циркулює. Якщо після цього повісити туди мокрий рушник, його середина може залишатися вологою значно довше за краї.

Тож якщо ви шукаєте, де краще сушити рушник після душу, обирайте місце подалі від безпосереднього впливу пари.

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Гачок за дверима — теж не найкращий варіант

Гачок сам по собі цілком підходить для рушника. Проблема виникає тоді, коли він розташований за зачиненими дверима.

У такому місці практично немає руху повітря. Рушник висить нерухомо у вологому приміщенні й довго залишається мокрим.

Якщо іншого місця немає, намагайтеся залишати двері відчиненими після душу або використовуйте вентиляцію, щоб швидше вивести зайву вологу з ванної.

Як правильно вішати рушник, щоб він швидше висох

Найкращий варіант — розправити рушник на широкій штанзі або окремому гачку, не притискаючи один шар тканини до іншого.

Дотримуйтеся кількох простих правил:

Після використання струсіть рушник. Повністю його розправте. Не складайте навпіл кілька шарів тканини. Не вішайте кілька рушників один на один. Обирайте місце з хорошою циркуляцією повітря. За можливості розмістіть тримач біля джерела вентиляції або вікна.

Перед пранням дайте мокрому рушнику хоча б висохнути, якщо він не вирушає до пральної машини одразу.

За рекомендаціями експертів, якщо рушник після використання добре розправити та забезпечити йому доступ повітря, він має висохнути рівномірно протягом кількох годин.

Чи можна сушити рушник на гачку

Так. Гачок цілком підходить для сушіння рушника, якщо він дає тканині можливість вільно висіти та не притискає її до стіни.

Особливо зручно, коли у кожного члена сім’ї є власний гачок. Так рушники не доводиться складати один на один, а повітря краще циркулює між ними.

Якщо рушник на гачку збирається в грудку, його варто розправити або обрати широку штангу.

Як часто потрібно прати рушники

Навіть якщо рушник правильно сушиться, його необхідно регулярно прати.

Експерти радять орієнтуватися приблизно на три-чотири використання. У вологому приміщенні або за недостатньої вентиляції прати рушники може знадобитися частіше. Якщо тканина погано висихає між використаннями, інтервал варто скоротити приблизно до двох днів.

Водночас важливо не плутати запах від брудного рушника із запахом, який виникає через неправильне сушіння. Навіть часте прання не допоможе надовго, якщо після кожного душу ви знову залишаєте рушник складеним і мокрим.

Не кидайте мокрий рушник одразу в кошик для білизни

Ще одна поширена помилка — після душу зняти рушник і відправити його прямо в кошик із брудною білизною.

Якщо він пролежить там кілька днів вологим, тканина може почати неприємно пахнути, а позбутися такого запаху під час звичайного прання буде складніше.

Якщо рушник уже потрібно прати, найкраще спочатку дати йому висохнути, а потім покласти в кошик. Якщо ж є можливість одразу запустити прання, ще краще.

Простий трюк, який допоможе рушнику довше залишатися свіжим

Насправді для правильного сушіння рушника не потрібні ані дорогі засоби, ані спеціальні пристрої.

Достатньо запам’ятати одну формулу: струсити — повністю розправити — залишити у місці з хорошою циркуляцією повітря.

Саме доступ повітря до всієї поверхні тканини допомагає рушнику швидше висохнути та зменшує ризик появи затхлого запаху.

Тож наступного разу після душу не поспішайте просто перекинути рушник через штангу. Розправте його — і ця маленька зміна може суттєво покращити його висихання.

FAQ

Де краще вішати рушник після душу?

Найкраще місце для рушника — широка штанга або окремий гачок у добре провітрюваній частині ванної. Рушник потрібно повністю розправити, щоб повітря могло вільно циркулювати з обох боків тканини. Не варто сушити його на штанзі для душової шторки або за зачиненими дверима, де зазвичай недостатньо руху повітря.

Як правильно сушити рушник, щоб він не пахнув?

Після використання струсіть рушник і повністю розправте його на штанзі або гачку. Не складайте його навпіл і не вішайте поверх іншого рушника. Чим швидше та рівномірніше висохне тканина, тим менша ймовірність появи запаху вогкості. Також важливо регулярно прати рушники та не залишати їх мокрими в кошику для білизни.

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