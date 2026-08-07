Як очистити гумку пральної машини від плісняви: прості способи без дорогих засобів

Як очистити гумку пральної машини від плісняви / © pexels.com

Реклама

Одне з найбільш проблемних місць — гумова манжета біля дверцят. Саме там часто з’являються чорні плями, неприємний запах і пліснява.

Багато хто одразу купує дорогі засоби для чищення техніки, але позбутися проблеми можна і за допомогою простих домашніх компонентів, які знайдуться майже в кожній оселі.

Реклама

Чому на гумці пральної машини з’являється пліснява

Основна причина появи грибка — постійна вологість. Після завершення прання всередині манжети часто залишається вода, а закриті дверцята не дають машині добре просохнути.

Реклама

Найчастіше до появи плісняви призводять:

звичка одразу закривати люк після прання;

рідке очищення гумового ущільнювача;

використання великої кількості порошку або кондиціонера;

низькотемпературні режими прання;

накопичення залишків мийних засобів у складках гумки.

Якщо проблему ігнорувати, чорний наліт може поширюватися, а білизна після прання почне мати запах сирості.

Як очистити гумку пральної машини від плісняви в домашніх умовах

Перед очищенням підготуйте:

м’яку губку або стару зубну щітку;

суху ганчірку;

рукавички;

один із доступних засобів для очищення.

Спочатку відігніть гумову манжету та уважно огляньте складки. Саме там зазвичай накопичуються вода, волосся, залишки порошку та чорний наліт.

Реклама

Спосіб 1. Очищення гумки содою

Харчова сода — один із найпопулярніших домашніх засобів для прибирання.

Як діяти:

Змішайте кілька ложок соди з невеликою кількістю води до утворення пасти. Нанесіть суміш на забруднені ділянки гумки. Залиште приблизно на 15–20 хвилин. Протріть поверхню губкою або щіткою. Видаліть залишки засобу вологою тканиною.

Сода добре допомагає прибрати наліт, бруд і неприємний запах.

Спосіб 2. Оцет проти запаху та плісняви

Столовий оцет часто використовують для домашнього очищення завдяки його здатності розчиняти забруднення та прибирати запахи.

Реклама

Щоб очистити гумку:

Змочіть тканину або губку оцтом. Протріть усі складки манжети. Залиште засіб на 10–15 хвилин. Промийте поверхню чистою водою. Витріть гумку насухо.

Важливо: не змішуйте оцет із хлорвмісними засобами — така комбінація може бути небезпечною.

Спосіб 3. Лимонна кислота для комплексного очищення

Лимонну кислоту часто використовують не лише для боротьби з накипом, а й для свіжості всередині пральної машини.

Для очищення:

розчиніть лимонну кислоту у воді;

нанесіть розчин на гумову манжету;

залиште на кілька хвилин;

протріть поверхню.

Цей спосіб особливо добре підходить, якщо разом із пліснявою з’явився неприємний запах.

Як правильно очистити чорну плісняву з гумки пральної машини

Якщо забруднення вже давно накопичилося, одного протирання може бути недостатньо.

Спробуйте такий порядок:

Відкрийте дверцята пральної машини. Відігніть гумовий ущільнювач. Видаліть видимий бруд серветкою. Обробіть проблемні місця содою, оцтом або спеціальним засобом. Почистіть складки старою зубною щіткою. Протріть гумку чистою вологою тканиною. Обов’язково витріть її насухо. Особливу увагу приділіть нижній частині манжети — там найчастіше залишається вода.

Як запобігти появі плісняви на гумці пральної машини

Щоб не доводилося постійно боротися з чорним нальотом, достатньо кількох простих правил:

після прання залишайте дверцята відкритими;

витирайте гумку сухою тканиною хоча б раз на тиждень;

не перевищуйте рекомендовану кількість порошку;

регулярно очищуйте лоток для мийних засобів;

раз на місяць запускайте цикл очищення пральної машини.

Невеликий догляд допоможе уникнути неприємного запаху та продовжить термін служби техніки.

FAQ

Як прибрати чорну плісняву з гумки пральної машини?

Щоб видалити чорну плісняву, потрібно обробити гумову манжету очищувальним засобом, залишити його на кілька хвилин, а потім ретельно протерти складки щіткою або губкою. Для легких забруднень можна використовувати соду, оцет або лимонну кислоту. Якщо пліснява сильно в’їлася в гуму, може знадобитися повторна обробка.

Чим очистити гумку пральної машини від плісняви в домашніх умовах?

Найпростіші домашні засоби — харчова сода, оцет або лимонна кислота. Їх наносять на забруднені ділянки, залишають на 10–20 хвилин, після чого очищають гумку та витирають насухо. Регулярний догляд допомагає уникнути повторної появи грибка.

Новини партнерів