Кобра стала знаряддям злочину: банкір убив дружину заради посагу та страховки

Кобра. Ілюстративне зображення / © pixabay.com

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В Індії суд підтвердив провину чоловіка, який організував убивство власної дружини, використавши як знаряддя злочину отруйну кобру.

Про цей резонансний випадок повідомляє Daily Star.

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Банківський працівник Сурадж Кумар розробив детальний план, щоб після смерті дружини стати одноосібним власником її золотих прикрас, отриманих як посаг, а також отримати страхову виплату за полісом життя, який оформив незадовго до трагедії.

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Жертвою стала 27-річна Утра — мати однорічної дитини та домогосподарка, яка мала інвалідність. Слідство встановило, що її смерть не була випадковістю, а стала результатом ретельно спланованого злочину.

Друга атака змії стала смертельною

Як пише видання, у березні 2020 року жінка пережила напад гадюки Рассела у своєму будинку в місті Адур. Після тяжкого укусу вона проходила тривале лікування, реабілітацію та навіть перенесла пластичну операцію.

Минуло лише 52 дні, коли під час перебування у батьківському домі її знову вкусила змія — цього разу кобра. Утру знайшли непритомною 6 травня 2020 року, а наступного дня вона померла від наслідків отруєння.

Під час огляду будинку правоохоронці знайшли саму кобру, що одразу викликало підозри. Родичі загиблої звернули увагу на дивну поведінку її чоловіка, який того ранку прокинувся значно раніше, ніж зазвичай, і залишив будинок ще до того, як дружину виявили без свідомості.

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Чому нещасний випадок поставили під сумнів?

Батько загиблої звернувся до поліції після консультації з відомим індійським серпентологом Вава Сурешем. Фахівець зазначив, що перший напад гадюки Рассела видавався вкрай малоймовірним за природних обставин, оскільки ця змія практично не могла самостійно дістатися другого поверху будинку.

Крім того, родичі розповіли слідчим, що Сурадж добре вмів поводитися з отруйними зміями, що ще більше посилило підозри щодо його можливої причетності.

Чоловік зізнався у підготовці вбивства

Розслідування привело поліцію до ловця змій, після чого правоохоронці затримали Сураджа Кумара. Під час допитів він визнав, що придбав двох отруйних змій і використав їх для реалізації свого плану.

За інформацією Daily Star, чоловік також зізнався, що дав дружині снодійне, аби вона не могла чинити опір. Щоб підвищити агресивність кобри, він тримав її без їжі майже два тижні — з 24 квітня до 6 травня — після чого випустив біля сплячої жінки.

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Поліція знайшла золоті прикраси

Під час слідства правоохоронці встановили, що банківську комірку Утри спорожнили ще після першого укусу змії. Згодом поліцейські виявили 38 золотих ювелірних виробів, захованих на сусідній каучуковій плантації.

У справі також були затримані батько, мати та сестра засудженого, яких підозрювали у приховуванні доказів, змові та домашньому насильстві. Водночас більша частина золотих прикрас із посагу жінки так і не була знайдена.

Перше використання тварини як зброї

2021 року суд визнав Сураджа Кумара винним у навмисному вбивстві дружини за допомогою кобри.

За даними Daily Star, це стало першим випадком, коли використання живої тварини як знаряддя вбивства завершилося обвинувальним вироком.

Чоловіка засудили до двох довічних термінів ув’язнення. Історія цього резонансного злочину набула широкого розголосу, а у 2025 році її екранізували у художньому фільмі «Раджакумарі».

Нагадаємо, британські правоохоронці знову шукають справжнього вбивцю 21-річної Дайан Сіндалл, яку жорстоко вбили чотири десятиліття тому. Ця справа увійшла в історію як одна з наймасштабніших судових помилок у Великій Британії: чоловік, якого засудили за злочин, провів за ґратами 38 років, а винним не був.

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