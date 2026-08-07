Білий одяг не врятує: як колір і тканина насправді впливають на тіло у спеку

Білий одяг насправді не рятує від екстремальної спеки / © Freepik

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Коли стовпчики термометрів стрімко повзуть угору, більшість людей автоматично дістає з шафи світлі речі, бо щиро вірить у їхню здатність відбивати сонячні промені та дарувати прохолоду у нестерпну спеку. Однак закони фізики та фізіології доводять, що реальне відчуття комфорту залежить від значно складнішої комбінації факторів, де колір відіграє далеко не головну роль.

Про це пише EgészségKalauz.

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Чому вільний фасон важливіший за колір

Світлі поверхні дійсно краще відбивають сонячне випромінювання, тоді як темні його поглинають, тому зовнішній шар чорної футболки на сонці нагріється значно сильніше. Проте для нашого організму має значення не температура самої тканини, а те, скільки цього тепла дійде безпосередньо до шкіри і як ефективно тіло зможе віддати власну теплову енергію.

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Яскравим прикладом цього є традиційний одяг бедуїнів, які століттями носять саме чорні просторі мантії під палючим сонцем пустелі. Масштабне дослідження показало, що хоча чорна тканина поглинає більше тепла, завдяки вільному крою між нею та шкірою утворюється повітряний прошарок, у якому нагріте повітря швидко піднімається вгору і виходить назовні, не обпалюючи тіло.

Саме тому обтисла біла майка може виявитися значно гіршим вибором для спекотного дня, ніж вільна сорочка темного кольору. Головним завданням літнього гардероба є забезпечення безперешкодної циркуляції повітря, щоб організм міг вільно дихати та регулювати свою температуру природним шляхом через випаровування.

Матеріал та рівень вологості повітря

Головним механізмом охолодження людського тіла є випаровування поту зі шкіри, що набагато краще працює в умовах сухого клімату. Якщо ж надворі висока вологість, піт випаровується вкрай повільно, тому одяг має не лише вбирати вологу, а й максимально швидко відводити її назовні.

Звичайна бавовна чудово підходить для сухої спеки, але під час інтенсивного потовиділення вона швидко намокає, стає важкою і неприємно прилипає до тіла. Натомість льон завдяки своїм жорсткішим волокнам краще тримає форму і забезпечує ідеальну вентиляцію, а сучасні спортивні тканини з поліестеру спеціально розробляються так, щоб миттєво відводити вологу від епідермісу.

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Захист від ультрафіолету та технології майбутнього

Мало хто знає, але темний одяг має вагому перевагу влітку, оскільки він забезпечує набагато кращий захист від шкідливого ультрафіолетового випромінювання. Барвники у темних тканинах діють як своєрідний фільтр, що ефективно поглинає УФ-промені, тоді як через тонку білу бавовну небезпечна радіація легко проникає до шкіри.

Важливо пам’ятати, що намокання тканини суттєво змінює її оптичні властивості та знижує рівень захисту від сонця. Тому звичайна мокра біла футболка на пляжі, хоч і дає приємне відчуття прохолоди, фактично залишає шкіру беззахисною перед сонячними опіками, що вимагає використання кремів з SPF або спеціального одягу з маркуванням захисту UPF.

Всесвітня організація охорони здоров’я наголошує, що під прямими сонячними променями краще носити закритий, але просторий одяг, ніж залишати великі ділянки шкіри повністю оголеними. Тонка тканина надійно захищає епідерміс від прямого сонячного удару, дозволяючи при цьому повітрю вільно циркулювати.

Науковці вже зараз активно працюють над створенням інноваційних тканин майбутнього, які не просто пасивно вентилюватимуть тіло, а фізично знижуватимуть його температуру. Зокрема, розробляються експериментальні матеріали на основі нанопористого поліетилену, які ефективно пропускають інфрачервоне випромінювання тіла назовні, дозволяючи людині відчувати прохолоду на 2°C — 2,7°C нижче, ніж у звичайному бавовняному одязі.

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Нагадаємо, у спеку у людини може статися тепловий удар — найнебезпечніша форма перегріву організму, яка становить серйозну загрозу для життя. Він може трапитися не лише на вулиці під прямим сонцем, але й у задушливому приміщенні або в автомобілі. Експерти розповіли, як розпізнати тепловий удар та допомогти постраждалому, і що взагалі робити, коли настає спека.

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