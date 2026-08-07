Як захистити томати від фітофтори без використання хімії: найкращі способи

Народні засоби від фітофтори: догляд за помідорами

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Фітофтора — одна з найнебезпечніших грибкових хвороб томатів. За сприятливих для збудника умов вона здатна за кілька днів знищити значну частину врожаю. Найчастіше проблема виникає у другій половині літа, коли дні залишаються теплими, а ночі стають прохолоднішими й вологішими. Багато городників намагаються уникати сильнодіючих фунгіцидів, особливо під час дозрівання плодів. На щастя, існує чимало безпечних способів, які допомагають зменшити ризик розвитку фітофтори та підтримати здоров’я рослин.

Чому з’являється фітофтора

Збудник хвороби активно розвивається за високої вологості повітря та різких перепадів температури. Особливо швидко інфекція поширюється після затяжних дощів, рясних рос або загущених посадок.

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Першими ознаками зазвичай стають бурі плями на листках, які швидко збільшуються. Згодом уражуються стебла та плоди, що призводить до їх загнивання.

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Поливайте лише під корінь

Однією з найпоширеніших помилок є поливання томатів по листю. Краплі води довго залишаються на поверхні рослини, створюючи сприятливе середовище для розвитку грибків.

Поливати помідори рекомендують:

тільки під корінь;

у ранкові години;

теплою водою;

не допускаючи застою вологи.

До вечора ґрунт і рослини повинні встигнути підсохнути.

Використовуйте мульчу

Шар мульчі допомагає не лише довше зберігати вологу, а й запобігає потраплянню спор грибка із ґрунту на листя під час дощу чи поливу.

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Для мульчування підходять:

солома;

скошена трава без насіння;

перепріла тирса;

компост.

Мульча також пригнічує зростання бур’янів і покращує структуру ґрунту.

Молочний розчин

Одним із найвідоміших народних способів є обприскування слабким молочним розчином. Для цього використовують приблизно один літр нежирного молока або сироватки на дев’ять літрів води.

Після обробки на листках утворюється тонка захисна плівка, яка ускладнює розвиток грибкових спор.

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Обприскування проводять у суху погоду раз на 7–10 днів.

Часниковий настій

Часник містить природні речовини з антисептичними властивостями.

Для приготування настою подрібнюють кілька головок часнику, заливають теплою водою й залишають настоюватися приблизно добу. Потім розчин проціджують і використовують для обприскування рослин.

Такий спосіб більше підходить для профілактики, ніж для боротьби із сильною інфекцією.

Деревний попіл

Попіл не лише живить рослини калієм, а й допомагає зробити поверхню ґрунту менш сприятливою для розвитку грибків.

Його можна розсипати навколо кущів після поливу або використовувати для приготування настою.

Крім того, попіл знижує кислотність ґрунту, що також позитивно впливає на розвиток томатів.

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