Російська еліта занепокоєна через ФСБ: що відбувається в оточенні Путіна

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Представники російської еліти дедалі частіше висловлюють побоювання, що Федеральна служба безпеки вийшла з-під контролю. Російський диктатор Володимир Путін активно доручає відомству захищати своє правління на тлі зростаючої тривоги через війну в Україні.

Про це пише видання Bloomberg.

Реклама

Як ФСБ перебрала важелі влади в Росії та чому еліти б’ють на сполох

За словами джерел, які побажали залишитися анонімними, черговим свідченням наступу спецслужби стало звинувачення у тероризмі проти мільярдера та співзасновника Telegram Павла Дурова.

Реклама

Роками балансуючи між силовиками та поміркованими чиновниками, Путін тепер послідовно схиляється до прихильників жорсткого контролю над суспільством і бізнесом. Через це впливові посадовці, такі як керівник внутрішньої політики Сергій Кирієнко, втрачають свої позиції.

«ФСБ стала керівною компанією країни. Політичне управління, Міністерство закордонних справ та фінансово-економічний блок зведені до рівня простого технічного персоналу, який обслуговує рішення, прийняті з ухилом секретної служби», — заявив московський політичний аналітик Андрій Колесніков.

Експерти зазначають, що ситуацію додатково загострив вибух бомби в центрі Москви минулими вихідними, яким силовики виправдовують подальше закручування гайок. Водночас суспільна підтримка російського президента впала до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення 2022 року.

Згідно з даними московського Левада-центру, лише 50% росіян у липні вважали, що війна йде успішно, що на 19 процентних пунктів менше, ніж роком раніше. На цьому тлі українські удари по нафтопереробних та оборонних заводах усередині Росії дедалі глибше підривають заяви Кремля про стабільність. Речник Кремля Дмитро Пєсков на запит про коментар не відповів.

Реклама

Повідомляється, що особливу роль у репресіях відіграє Другий департамент ФСБ, відповідальний за боротьбу з тероризмом та збереження політичного порядку. Йому надали повну свободу дій, що й призвело до спроби звинуватити Павла Дурова в тероризмі заради обмеження роботи Telegram. Сам Дуров у своєму каналі відкинув звинувачення, заявивши, що Росія оголосила його терористом «за відмову від її вимог щодо масового стеження та цензури».

У медіа зазначили, що хвиля переслідувань також зачепила критиків влади, діячів культури, науковців та бізнесменів. Зокрема, колишнього прокремлівського блогера Іллю Ремесло відправили до психіатричної клініки за звинуваченнями у «фейках» про армію. А антивоєнний політик Борис Надєждін був змушений втекти до Франції після звинувачень в «екстремізмі».

Крім того, Путін підписав закон про покарання заочно засуджених антивоєнних росіян за кордоном шляхом заморожування їхніх активів і обмеження доступу до послуг. Другий департамент очолює 71-річний генерал-полковник Олексій Сєдов, який має прямий доступ до Путіна ще з часів спільної служби в КДБ.

Експертка Тетяна Станова вважає, що російська влада втратила зв’язок із реальністю через бажання Путіна підкорити Україну, що заважає нормально керувати країною. А соціологиня Елла Панеях зазначає, що через страх перед репресіями в Росії тепер бояться як еліти, так і звичайні люди, адже ніхто не знає, до кого прийдуть наступним.

Реклама

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, частка росіян, які вважають війну проти України успішною, скоротилася до 50%. Це найнижчий показник за весь час повномасштабного вторгнення.

Також ми писали, що відсутність своєчасної військової підтримки України з боку західних союзників знову створює для Росії можливість продовжувати свою загарбницьку війну та нівелює успіхи, яких Київ досяг на полі бою.

Раніше ми писали, Росія намагається максимально пробити український повітряний щит у період, коли постачання критично важливих ракет до систем Patriot залишається обмеженим.

Новини партнерів