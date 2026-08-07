Повітряна атака на Україну / © ТСН

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Відсутність своєчасної військової підтримки України з боку західних союзників знову створює для Росії можливість продовжувати свою загарбницьку війну та нівелює успіхи, яких Київ досяг на полі бою.

Такий висновок робить оглядач видання Bloomberg, аналізуючи ситуацію навколо дефіциту ракет-перехоплювачів для американських систем Patriot.

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Як зазначає видання, українська армія змогла зупинити російський весняний наступ, суттєво сповільнивши темпи просування окупаційних військ. Водночас далекобійні удари України по військовій інфраструктурі в глибині Росії почали створювати дедалі більший тиск на Кремль, змушуючи Москву відчувати наслідки війни далеко від лінії фронту.

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На думку оглядача Bloomberg, саме в цей момент західна підтримка виявилася недостатньою, що дозволяє президенту РФ Володимиру Путіну розраховувати на зміну ситуації на свою користь.

Дефіцит Patriot дає Росії нову перевагу

Bloomberg зазначає, що після скорочення запасів американських ракет-перехоплювачів Patriot через війну в Ірані Україна втратила можливість ефективно протидіяти масованим ударам російських балістичних ракет.

За оцінкою видання, саме це відкриває Кремлю принципово нові можливості. Росія отримує змогу атакувати практично будь-які українські міста та об’єкти — від західних регіонів до прифронтових територій — без необхідності витрачати значну кількість дорогих балістичних ракет для прориву української системи протиповітряної оборони.

У Bloomberg вважають, що така ситуація може суттєво змінити перебіг війни. Насамперед ідеться про ризики масштабного руйнування української енергетичної інфраструктури напередодні опалювального сезону, що здатне спричинити нові відключення електроенергії, проблеми з теплопостачанням та нову хвилю вимушеної міграції українців до країн Європи.

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Путін отримує стимул продовжувати війну

Оглядач видання наголошує, що ще кілька тижнів тому взаємні втрати могли створити передумови для дипломатичних переговорів щодо припинення вогню. Однак нині, на думку Bloomberg, Володимир Путін бачить, що стратегічна ситуація поступово складається на користь Росії.

Додатковим фактором стала нестача ракет до Patriot, яких Україна потребує для захисту від балістичних ударів. Видання зазначає, що президент України Володимир Зеленський просив у США додаткові ракети-перехоплювачі, однак необхідного обсягу допомоги Київ не отримав.

Водночас Україна працює над створенням власної системи протиракетної оборони та розвитком далекобійного озброєння, однак ці проєкти потребують років, тоді як російська повітряна кампанія триває вже зараз.

Росія нарощує інтенсивність бойових дій

Аналітики Bloomberg Intelligence підрахували, що, попри скорочення площі окупованих територій, російська армія значно збільшила кількість атак.

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За оцінками експертів, якщо Кремль після парламентських виборів проведе нову масштабну мобілізацію, тиск на українську оборону лише посилиться.

Три можливі сценарії війни

На думку видання, подальший розвиток війни залежатиме від рішень західних союзників і може відбуватися за одним із трьох сценаріїв.

Перший сценарій передбачає, що партнери України оперативно знаходять додаткові ракети для систем Patriot, а також збільшують постачання далекобійного високоточного озброєння, яке дозволить завдавати ударів по російських підприємствах і пускових установках балістичних ракет ще до початку зимового періоду.

Другий сценарій полягає у виконанні Україною вимог Кремля щодо територіальних поступок. Водночас Bloomberg називає цей варіант практично нереалістичним, оскільки українське політичне керівництво навряд чи погодиться на передавання Росії міст Донбасу, які залишаються ключовими елементами оборони.

Третій сценарій, який оглядач видання вважає найбільш імовірним за нинішніх умов, — продовження затяжної війни з новою важкою зимою, подальшим виснаженням ресурсів сторін та значними людськими втратами.

Що має зробити Захід

Bloomderg зазначає, що попередні затримки із постачанням важкого озброєння вже неодноразово позбавляли Україну можливості розвинути власні військові успіхи.

Тому західним державам необхідно швидко знайти додаткові системи Patriot та далекобійні засоби ураження, адже своєчасне посилення української протиповітряної оборони не лише допоможе Україні пережити наступну зиму, а й може вплинути на стратегічний баланс війни.

Інакше, вважає оглядач видання, Росія й надалі використовуватиме перевагу, отриману через нестачу західної допомоги, для продовження своєї агресії.

Нагадаємо, Україна зіткнулася з найгострішим дефіцитом засобів протиповітряної оборони від початку повномасштабної війни. Тим часом західні партнери дедалі стриманіше реагують на заклики президента Володимира Зеленського щодо передавання додаткових ракет-перехоплювачів до Patriot.

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