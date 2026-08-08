Тіна Кароль, Євген Кошовий, Надя Дорофєєва / © Колаж ТСН.ua

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Панорамні вікна, дизайнерські інтер’єри, власні сади, басейни та просторі тераси — українські знаменитості давно інвестують у комфортне житло. Однак повномасштабна війна суттєво змінила уявлення про ідеальний дім.

Якщо раніше зірки демонстрували дорогий ремонт і розкішне оздоблення, то нині дедалі частіше говорять про автономність оселі, укриття та безпеку своїх родин. До того ж чимало знаменитостей змінили спосіб життя: одні залишилися в Україні, інші мешкають одразу в кількох країнах або переїхали за кордон.

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Редакція сайту ТСН.ua зібрала найвідоміші будинки та квартири українських знаменитостей і розповідає, який вигляд мають їхні оселі та де вони живуть сьогодні.

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Тіна Кароль — заміський маєток, який став місцем сили

Будинок Тіни Кароль / © скриншот з відео

Будинок Тіни Кароль / © скриншот з відео

Будинок Тіни Кароль / © скриншот з відео

Свій будинок у селі Зазим’я на Київщині Тіна Кароль почала будувати ще разом із покійним чоловіком, продюсером Євгеном Огіром. Після його смерті артистка завершила облаштування оселі самостійно, і відтоді саме цей дім став для неї особливим місцем, де вона відновлюється, працює та проводить час із сином.

Будинок Тіни Кароль / © instagram.com/tinakaroll

Маєток розташований серед соснового лісу на великій приватній території. Тут є доглянутий сад, город, спортивний майданчик, зона відпочинку та продуманий ландшафтний дизайн. Усередині будинок оформлений у сучасному стилі зі світлими відтінками, просторими кімнатами, гардеробними та власною репетиційною зоною. Саме звідси Тіна нерідко записує звернення до прихильників і готується до нових творчих проєктів.

Будинок Тіни Кароль / © instagram.com/tinakaroll

Будинок Тіни Кароль / © instagram.com/tinakaroll

Андрій Данилко — легендарна квартира на Хрещатику

Андрій Данилко вже багато років живе у самому серці Києва — в історичному «будинку із зіркою» на Хрещатику. З часом артист викупив кілька сусідніх квартир і об’єднав їх в одні просторі апартаменти.

Будинок Андрія Данилка / © instagram.com/tsyronian

Будинок Андрія Данилка / © instagram.com/tsyronian

Будинок Андрія Данилка / © instagram.com/tsyronian

Будинок Андрія Данилка / © instagram.com/tsyronian

Попри те що шоумен володіє й іншою нерухомістю, після початку повномасштабного вторгнення він принципово не залишив столицю. Під час масованих обстрілів Данилко разом із сусідами користується укриттям, яке розташоване безпосередньо під будинком. Сам артист неодноразово говорив, що не уявляє життя поза Києвом.

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Будинок Андрія Данилка / © instagram.com/tsyronian

Євген Кошовий — простора квартира для великої родини

Зірка «Кварталу 95» Євген Кошовий разом із дружиною Ксенією та молодшою донькою мешкає у просторій квартирі в одному з сучасних житлових комплексів Києва.

Квартира Євгена Кошового / © скриншот з відео

Квартира Євгена Кошового / © скриншот з відео

Квартира Євгена Кошового / © скриншот з відео

Квартира Євгена Кошового / © скриншот з відео

Квартира Євгена Кошового / © скриншот з відео

Інтер’єр виконаний у світлих кольорах із великою кухнею-вітальнею, яка стала головним місцем сімейних зустрічей. Водночас останніми роками в житті родини відбулися зміни: старша донька Варвара переїхала до Мілана, де продовжує навчання.

Оля Полякова — заміський маєток із власним озером та фермою

Будинок Олі Полякової / © facebook.com/polyakovamusic

Будинок Олі Полякової / © facebook.com/polyakovamusic

Будинок Олі Полякової / © facebook.com/polyakovamusic

Будинок Олі Полякової / © facebook.com/polyakovamusic

Оля Полякова вже багато років живе у просторому заміському будинку на Київщині, який неодноразово показувала шанувальникам у соцмережах і телевізійних проєктах. Особняк розташований на великій території, де є власне озеро, альтанки, сад і місця для відпочинку.

Будинок Олі Полякової / © facebook.com/polyakovamusic

Будинок Олі Полякової / © facebook.com/polyakovamusic

Будинок Олі Полякової / © facebook.com/polyakovamusic

Будинок Олі Полякової / © facebook.com/polyakovamusic

Інтер’єр будинку виконаний у класичному стилі зі світлими відтінками та натуральними матеріалами. Після початку повномасштабної війни співачка певний час перебувала за кордоном із молодшою донькою, однак згодом повернулася до України й нині регулярно проводить час у своєму заміському будинку, де займається господарством і відновлюється між концертами. Там же зірка облаштувала укриття для всієї родини,

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Будинок Олі Полякової, облаштоване укриття / © facebook.com/polyakovamusic

Катя Осадча та Юрій Горбунов — сімейний будинок під Києвом

Будинок Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / © instagram.com/kosadcha

Будинок Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / © instagram.com/kosadcha

Телеведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов виховують трьох синів, тож для великої родини облаштували просторий будинок неподалік Києва. Оселя оформлена в сучасному стилі з переважанням світлих кольорів, натурального дерева та великих панорамних вікон.

Будинок Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / © instagram.com/kosadcha

Особливе місце на території займає доглянутий сад, де родина часто проводить вільний час. Після початку великої війни телеведучі залишилися в Україні та неодноразово показували, як облаштовують побут і підтримують затишок удома, попри непрості обставини.

Будинок Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / © instagram.com/kosadcha

Будинок Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / © instagram.com/kosadcha

Будинок Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / © instagram.com/kosadcha

Будинок Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / © instagram.com/kosadcha

Ілона Гвоздьова — новий будинок із власним бомбосховищем

Будинок Ілони Гвоздьової / © скриншот з відео

Будинок Ілони Гвоздьової / © скриншот з відео

Будинок Ілони Гвоздьової / © скриншот з відео

Танцівниця Ілона Гвоздьова разом із чоловіком Іваном Хом’ячуком наважилася будувати новий будинок уже під час повномасштабної війни. Подружжя особисто контролювало всі етапи робіт: чоловік займався будівництвом, а Ілона відповідала за дизайн майбутньої оселі.

Будинок Ілони Гвоздьової / © скриншот з відео

Будинок Ілони Гвоздьової / © скриншот з відео

Будинок оформлений у сучасному мінімалістичному стилі зі світлими інтер’єрами, просторою кухнею, дитячими кімнатами та кількома ванними. Особливу увагу родина приділила безпеці — ще під час проєктування передбачила повноцінне підземне бомбосховище.

Будинок Ілони Гвоздьової / © скриншот з відео

Будинок Ілони Гвоздьової / © скриншот з відео

Будинок Ілони Гвоздьової / © скриншот з відео

Будинок Ілони Гвоздьової / © скриншот з відео

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін — квартира в стилі Loft

Квартира Наді Дорофєєвої та Михайла Кацуріна / © instagram.com/nadyadorofeeva

Квартира Наді Дорофєєвої та Михайла Кацуріна / © instagram.com/nadyadorofeeva

Квартира Наді Дорофєєвої та Михайла Кацуріна / © instagram.com/nadyadorofeeva

Після змін в особистому житті Надя Дорофєєва переїхала до нової квартири, де нині живе разом із чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним.

Їхня оселя оформлена в сучасному стилі Loft: відкриті цегляні стіни, високі стелі, великі панорамні вікна та простора кухня-вітальня. Саме звідси подружжя часто ділиться домашніми моментами, показує спільне приготування їжі та сімейні вечори.

Квартира Наді Дорофєєвої та Михайла Кацуріна / © instagram.com/nadyadorofeeva

Квартира Наді Дорофєєвої та Михайла Кацуріна / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєво та Михайло Кацурін в укритті / © instagram.com/nadyadorofeeva

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