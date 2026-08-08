"Поверніть мого чоловіка!": у Калинівці родичів екскомбрига Лучанова зустріли розлючені люди

Екскомбрига Лучанова звинувачують в організації вбивства / © ТСН

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У селі Калинівка Київської області, де були викрадені та згодом убиті брати Мосейчуки, почали знову з’являтися родичі колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської Станіслава Лучанова, якого правоохоронці підозрюють в організації цього злочину.

Про це повідомила журналістка hromadske.ua Діана Буцко на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши відео зустрічі місцевих жителів із родичами підозрюваного.

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За словами Буцко, мешканці села помітили дружину екскомбрига Дарину Лучанову та її батька Юрія Пржегорницького, які приїжджають до Калинівки у супроводі правоохоронців.

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«У Калинівці, звідки викрали братів Мосейчуків, стали зʼявлятися родичі екс-комбрига 155 ОМБр Станіслава Лучанова. Місцеві жителі помітили у селі його дружину Дарину Лучанову та її батька Юрія Пржегорницького. Вони приїжджають до села у супроводі поліції», — написала журналістка.

Вона також зазначила, що, за словами селян, родичі підозрюваного «причетність до викрадення братів заперечують».

На оприлюдненому відео видно групу місцевих жителів біля будинку, з якого виходить тесть колишнього комбрига. Поруч із дверима перебуває працівник поліції.

Одна з жінок емоційно звертається до родича підозрюваного, вимагаючи «повернути її чоловіка», тоді як чоловік відповідає, що не має стосунку до злочину.

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Нагадаємо, за версією слідства, двох жителів Калинівки — братів Мосейчуків — викрали, жорстоко катували та вбили за наказом тодішнього командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова. Слідчі вважають, що приводом для злочину став побутовий конфлікт через шум від мотоциклів і гучної музики, який нібито дратував молоду дружину екскомбрига.

Раніше повідомлялося, що після появи інформації про ймовірну причетність Станіслава Лучанова до викрадення та вбивства братів Мосейчуків майже всі його родичі залишили Калинівку.

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