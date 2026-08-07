5 незручних запитань: як перевірити, чи маєте ви приховану залежність від алкоголю

Чоловік, який поборов алкоголізм, назвав головні ознаки проблеми / © pexels.com

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Межа між безпечним вживанням спиртного для розслаблення та справжньою залежністю часто буває абсолютно непомітною для самої людини. Щоб уникнути катастрофічних наслідків для здоров’я, фахівці та люди з реальним досвідом реабілітації радять регулярно аналізувати власні звички.

Про це пише LADbible.

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Досвід реабілітації та тест на залежність

Американець Корі Воррен зіткнувся з серйозними проблемами ще в юності, коли почав напиватися вже о десятій ранку і щодня випивав величезні дози горілки. У 21 рік він спробував різко кинути пити, але через сильний синдром відміни опинився в лікарні з алкогольним нападом, що й спонукало його погодитись на реабілітацію та доєднатися до Товариства анонімних алкоголіків.

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Здолавши свою проблему, Корі почав активно розповідати про приховану ціну залежності, яка непомітно руйнує фізичне та ментальне здоров’я навіть у періоди тверезості. Аби допомогти іншим не повторювати його помилок, він сформулював чіткий перелік запитань для глибокого самоаналізу.

Якщо ви хоча б на одне з них відповідаєте ствердно, це серйозний привід переглянути свої звички та звернутися по допомогу:

Чи можете ви зупинитися після першого келиха, чи вечір завжди закінчується п’ятьма і більше порціями?

Чи здатні ви повноцінно насолоджуватися відпусткою, концертами або зустрічами з друзями без спиртного, чи вам постійно здається, що чогось бракує?

Чи ловите ви себе на думках про планування наступної випивки, у яких ви фантазуєте, скільки саме алкоголю зможете дістати?

Чи натякали вам близькі люди (родина, друзі, кохані), що варто було б скоротити вживання спиртного?

Чи коштував вам алкоголь чогось більшого, ніж просто гроші (зруйновані стосунки, втрата роботи, проблеми із законом, сном чи здоров’ям)?

Головний критерій проблеми

Корі наголошує, що родичі та справжні друзі зазвичай помічають нездорову поведінку набагато раніше, ніж сама людина знаходить у собі сили це визнати. Якщо запропоновані запитання викликають у вас внутрішній дискомфорт або роздратування, настав час сприймати це як тривожний сигнал.

Для тих, хто все ще сумнівається, чоловік пропонує звести всі роздуми до одного фундаментального питання. Просто запитайте себе: алкоголь робить ваше життя кращим і наповненішим, чи він лише забирає ваші ресурси та не дає нічого натомість.

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Світові зірки, які обрали тверезість

Проблеми зі спиртним не оминають і знаменитостей, проте багато з них знаходять сили публічно розповісти про свою відмову від згубної звички. Зірка «Людини-павука», 30-річний Том Голланд, вирішив спробувати «Тверезий січень» ще у 2022 році, але згодом зрозумів, наскільки сильною та руйнівною була його психологічна залежність від мінібарів.

Том Голланд / © Associated Press

За словами актора, він постійно думав про випивку і панічно боявся, що без алкоголю не зможе нормально спілкуватися з людьми. Проте після повної відмови від міцних напоїв він відчув неймовірну «ясність розуму» і суттєво покращив фізичну форму.

Майлі Сайрус / © Associated Press

Співачка Майлі Сайрус, якій зараз 33 роки, спочатку відмовилася від спиртного через серйозну операцію на голосових зв’язках, але потім вирішила зробити тверезість своїм постійним стилем життя. Зірка зізнається, що стикалася зі стереотипами про «нудну» поведінку, але для неї найбільшим кайфом стало щоранку прокидатися сповненою енергії, без жодного відчуття похмілля.

Белла Хадід / © Associated Press

29-річна супермодель Белла Хадід також свідомо викреслила алкоголь зі свого життя ще 2021 року, оскільки почала скасовувати вечірки через страх втратити контроль над власними діями. Модель запевняє, що не відчуває потреби повертатися до минулого, адже відмова від спиртного назавжди позбавила її жахливої нічної тривожності та докорів сумління.

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Нагадаємо, що буде з організмом, якщо кожного дня пити вино. На перший погляд, один келих на день здається дрібницею. Проте фахівці наголошують, що регулярність має значення не менше, ніж кількість.

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