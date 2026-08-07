5 неудобных вопросов: как проверить, имеете ли вы скрытую зависимость от алкоголя

Мужчина, поборовший алкоголизм, назвал главные признаки проблемы / © pexels.com

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Граница между безопасным употреблением спиртного для расслабления и подлинной зависимостью часто бывает совершенно незаметной для самого человека. Чтобы избежать катастрофических последствий для здоровья, специалисты и люди с реальным опытом реабилитации советуют регулярно анализировать свои привычки.

Об этом пишет LADbible.

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Опыт реабилитации и тест на зависимость

Американец Кори Уоррен столкнулся с серьезными проблемами еще в юности, когда начал напиваться уже в десять утра и ежедневно выпивал огромные дозы водки. В 21 год он попытался резко бросить пить, но из-за сильного синдрома отмены оказался в больнице с алкогольным приступом, что и побудило его согласиться на реабилитацию и присоединиться к Обществу анонимных алкоголиков.

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Преодолев свою проблему, Кори начал активно рассказывать о скрытой цене зависимости, незаметно разрушающей физическое и ментальное здоровье даже в периоды трезвости. Чтобы помочь другим не повторять его ошибки, он сформулировал четкий перечень вопросов для глубокого самоанализа.

Если вы хотя бы на одно из них отвечаете утвердительно, это серьезный повод пересмотреть свои привычки и обратиться за помощью:

Можете ли вы остановиться после первого бокала или вечер всегда заканчивается пятью и более порциями?

Способны ли вы полноценно наслаждаться отпуском, концертами или встречами с друзьями без спиртного, вам постоянно кажется, что чего-то не хватает?

Ловите ли вы себя на мыслях о планировании следующей выпивки, в которых вы фантазируете, сколько именно алкоголя сможете достать?

Намекали ли вам близкие люди (семья, друзья, любимые), что стоило бы сократить употребление спиртного?

Стоил ли вам алкоголь чего-нибудь большего, чем просто деньги (разрушенные отношения, потеря работы, проблемы с законом, сном или здоровьем)?

Главный критерий проблемы

Кори отмечает, что родственники и настоящие друзья обычно замечают нездоровое поведение гораздо раньше, чем сам человек находит в себе силы это признать. Если предложенные вопросы вызывают у вас внутренний дискомфорт или раздражение, пора воспринимать это как тревожный сигнал.

Для тех, кто все еще сомневается, мужчина предлагает свести все размышления к одному фундаментальному вопросу. Просто спросите себя: алкоголь делает вашу жизнь лучше и наполненнее, или он только забирает ваши ресурсы и не дает ничего вместо этого.

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Мировые звезды, избравшие трезвость

Проблемы со спиртным не обходят и знаменитостей, однако многие из них находят силы публично рассказать о своем отказе от пагубной привычки. Звезда «Человека-паука», 30-летний Том Голланд , решил попробовать «Трезвый январь» еще в 2022 году, но впоследствии понял, насколько сильной и разрушительной была его психологическая зависимость от минибаров.

Том Голланд / © Associated Press

По словам актера, он постоянно думал о выпивке и панически опасался, что без алкоголя не сможет нормально общаться с людьми. Однако после полного отказа от крепких напитков он почувствовал невероятную «ясность ума» и существенно улучшил физическую форму.

Майли Сайрус / © Associated Press

Певица Майли Сайрус , которой сейчас 33 года, сначала отказалась от спиртного из-за серьезной операции на голосовых связях, но затем решила сделать трезвость своим постоянным образом жизни. Звезда признается, что сталкивалась со стереотипами о «скучном» поведении, но для нее самым большим кайфом стало каждое утро просыпаться полной энергии, без всякого ощущения похмелья.

Белла Хадид / © Associated Press

29-летняя супермодель Белла Хадид также сознательно вычеркнула алкоголь из своей жизни еще в 2021 году, поскольку начала отменять вечеринки из-за страха потерять контроль над собственными действиями. Модель уверяет, что не чувствует необходимости возвращаться в прошлое, ведь отказ от спиртного навсегда лишил его ужасной ночной тревожности и угрызений совести.

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Напомним, что будет с организмом, если каждый день пить вино . На первый взгляд, один бокал в день кажется пустяком. Однако специалисты подчеркивают, что регулярность имеет значение не меньше, чем количество.

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