Непрошенное вмешательство в дружескую беседу: как отстоять личные границы

Непрошенное вмешательство в дружескую беседу / © Credits

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Дружба требует времени, внимания и искреннего общения. Особенно тогда, когда друзья живут далеко друг от друга и телефонные разговоры становятся едва ли не единственной возможностью обсудить новости, поделиться переживаниями или просто услышать знакомый голос, об этом рассказало издание The Washington Post.

Впрочем, иногда даже самое приятное общение может утратить свою непринужденность. Например, если рядом с вашим собеседником постоянно находится кто-то, кто комментирует разговор, задает вопросы, вступает в обсуждение или начинает параллельный диалог. В такие моменты вместо уютной беседы возникает ощущение, что вы стали случайным свидетелем чужого общения.

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Не спешите воспринимать это как неуважение

Далеко не всегда подобное поведение является проявлением невоспитанности или желания контролировать чужой разговор. Часто люди просто не замечают, что доставляют дискомфорт собеседнику.

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Именно поэтому первый шаг — не обвинять, а деликатно обратить внимание на ситуацию. Лучший способ затронуть эту тему — сделать это без упреков.

Если во время разговора становится ясно, что собеседник постоянно отвлекается на посторонние темы, можно спокойно сказать, что вам хотелось бы поговорить именно сейчас, но если момент неудобный, вы с удовольствием перезвоните или поговорите в другой раз.

Такой подход не звучит как критика. Наоборот, он демонстрирует уважение к времени собеседника и в то же время ненавязчиво дает понять, что ситуация не совсем комфортна. Вполне вероятно, что собеседник ответит, будто никакой проблемы нет. В таком случае достаточно спокойно объяснить, что вам просто показалось, будто его отвлекают важные дела.

Если к разговору присоединяется ещё кто-то

Еще один деликатный прием — проявить открытость. Если посторонний человек регулярно комментирует ваш разговор или высказывает собственное мнение, можно дружески заметить, что было бы приятно как-нибудь пообщаться вместе и больше узнать о его делах и увлечениях.

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Парадоксально, но именно такая доброжелательная реакция часто помогает обозначить границы. Чаще всего человек вряд ли захочет полноценно присоединяться к телефонному разговору, а намек на то, что его участие уже стало заметным, прозвучит максимально мягко. При этом не стоит настаивать на таком приглашении, достаточно лишь озвучить его.

Не копите в себе молчаливое недовольство

Невнимательное поведение можно изменить только тогда, когда человек осознает его. И сделать это гораздо эффективнее с помощью тактичных замечаний, чем с помощью открытых претензий.

Если чередовать оба подхода, а именно предлагать перенести разговор на более удобное время или дружелюбно реагировать на неожиданное вмешательство третьего человека, собеседник с большой вероятностью сам обратит внимание на проблему. И тогда именно он позаботится о том, чтобы в следующий раз телефонный разговор проходил без постоянных отвлекающих факторов.

Любые отношения — дружеские, семейные или романтические — держатся не только на взаимной симпатии, но и на уважении личных границ. Если какая-то ситуация регулярно вызывает дискомфорт, не стоит годами молчать только из-за страха кого-то обидеть. Спокойная, доброжелательная и тактичная реакция помогает выразить свои потребности без конфликта. Ведь настоящая близость начинается там, где люди умеют слышать друг друга, даже когда речь идет о, казалось бы, мелочах.

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