Стоит ли мобилизовать многодетных отцов: украинцы разделились в спорах

Отсрочка / © ТСН.ua

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В Украине предложили пересмотреть нормы, гарантирующие мужчинам с тремя и более детьми право на отсрочку и увольнение из рядов ВСУ. Автор петиции считает нынешние правила несправедливыми и дискриминационными. Эту петицию зарегистрировали на сайте Кабмина, из-за чего в украинских соцсетях загорелось оживленное обсуждение.

ТСН.ua собрал реакцию известных украинцев, военных и экспертов на эту тему, выделил главные проблемы, которые прогнозируют из-за потенциальной мобилизации многодетных родителей. Также узнал позицию поддерживающих эту петицию.

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Удар по демографии ценой минимального выигрыша на фронте

Ряд лидеров мнений отмечают, что отмена отсрочки нанесет сокрушительный удар по и без того тяжелой демографической ситуации в Украине, где уровень рождаемости критически низок.

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Журналист и военнослужащий Павел Казарин отметил, что в Украине наблюдается дефицит рождаемости, который углубился из-за полномасштабной войны, и в будущем ситуация будет только ухудшаться.

«Те немногочисленные, которые решаются родить второго или третьего ребенка, заслуживают уважения и поддержки… Не вижу никакой причины, по которой мы должны забирать из таких семей отца. У нас сотни тысяч фиктивных студентов и фейковых забронированных. Еще больше — тех, кто просто скрывается от ТЦК. Не знаю, кому пришло в голову, что фронт должны держать те, кто держит демографический тыл. Но это однозначно херовая идея».

Его поддерживает политтехнолог и общественный деятель Виктор Таран, который назвал инициативу «самым дорогим и вредным способом закрыть мобилизационную дыру».

«Это резерв, измеряемый тысячами, а не сотнями тысяч. То есть, на фронт это не повлияет почти никак, а на страну повлияет надолго. Мы получаем минимальный тактический выигрыш ценой потери, которую невозможно возместить… Государство идет не туда, где большой ресурс, а туда, где слабое сопротивление. Идея отменить отсрочку вредна и представляет угрозу демографическому будущему страны», — отметил Виктор Таран.

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Психологиня Ольга Духнич обратила внимание на статистические данные. Она отметила, что в последний год перед полномасштабной войной семей с тремя и более детьми насчитывалось около 2,5% от общего числа семей в Украине.

«Если бы люди оперировали демографическими данными, они бы понимали, что это мизер, который государство не интересует, мобилизация этой когорты не стоит усилий, а ущерб от ее мобилизации огромен. Люди бы понимали, что это эмоциональный вброс, не имеющий никакой рациональной почвы», — отметила эксперт.

Общественный деятель Руслан Кухарчук также акцентировал внимание на проблеме вымирания нации. Он отметил, что в Украине очень мало многодетных семей.

«Слышал о цифре 4%. Разрыв между смертностью и рождаемостью — в 3,4 раза. Мы буквально исчезаем как народ. Так что по возможности рожайте детей и становитесь многодетными. Это приятно, это рационально, патриотично», — добавил Кухарчук.

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Сначала порядок с реестрами и забронированными, а затем другие категории

Многие украинцы отмечают, что государство должно сначала закрыть лазейки для уклончан и навести порядок с миллионами забронированных, прежде чем говорить о многодетных.

Военнослужащий и многодетный отец Виктор Бищук отметил, что при продолжении войны и отсутствии изменений в мобилизационных процессах впоследствии может дойти очередь и до призыва многодетных родителей.

«Но давайте сравним с другими цифрами: более 200 тыс. в СЗЧ… Около 1,3 млн забронированных… Около 2 миллионов не обновивших данные… Потому как вывод, раз за разом — выстройте процессы, закройте лазейки, поделитесь реестрами и вы получите мобрезерв на годы вперед. С ротациями и демобилизацией. А тогда — мобилизуйте многодетных родителей», — отметил военный.

Журналист и военнослужащий Вахтанг Кипиани поддержал это мнение, отметив, что в первую очередь необходимо начать мобилизацию большого количества забронированных лиц, чья работа не является критически важной для оборонно-промышленного комплекса и выживания государства. В частности, работников отдельных сфер вроде энергетики, ГСЧС или медицины.

«Это уже резервуар в сотни тысяч мужчин… А что касается многодетных — сто процентов не должны иметь права на бронь те, которые не проживают с семьей, алиментщики. Ну, и те, у кого есть три или более детей в двух, трех и т.д. браках. Но это точно не нужно дня», — заверил Кипиани.

Сомнительные мотивы автора петиции и искусственный ажиотаж

Отдельные эксперты обратили внимание, кто именно и с какими целями запустил это обсуждение.

«Некто Груздов Николай Игоревич зарегистрировал петицию на сайте Кабмина об отмене отсрочки для многодетных мужчин… Можно предположить, что человек хочет просто расширить себе клиентскую базу, которую он будет отмазывать за немалые средства. Вот и вся борьба с несправедливостью. По сути, это самая глупая и самая вредная инициатива в условиях демографической пропасти», — заявил общественный деятель, эксперт по коммуникациям Николай Малуха.

Общественный деятель Руслан Кухарчук добавил:

Никто вообще этот вопрос не поднимает на уровне парламента, правительства и власти в целом. Просто появилась фриковая петиция на эту тему… То есть просто суета. И только насилие в фб и тредсе придает этой фриковой инициативе некую солидность».

Кто выступает за мобилизацию многодетных и почему?

В то же время, часть общества и военных считает, что война касается всех без исключения и законы должны быть равными для каждого.

Военнослужащая Ольга Стоян , сама воспитывающая троих детей, выразила радикальную позицию и поддержала петицию.

«Я считаю, что мужчина или мужчина, или он уклоняющийся, прикрывающийся детьми, независимо от их количества. Защищать государство должны все без исключения… Так что я подписала петицию об отмене бронирования для многодетных мужчин, потому что справедливость должна быть для всех, и пусть уже многодетные изменят на позиции тех, кто там годами», — отметила Стоян.

А журналистка Виктория Шевчук обратила внимание на стремительный сбор подписей под инициативой и эмоциональную сторону вопроса.

«За два дня больше 7000 подписей. А вы какого мнения? …А еще, я так хочу обнять тех ребят, которые должны своих малышей сделать хоть по одному, а пока сидят на позициях щитом за чужих детей месяцами».

Часть украинцев поддержала такое предложение тоже из-за запроса на справедливость в обществе. Некоторые комментаторы выразили немалое возмущение действующими правилами и подчеркивают равенство обязанностей.

Что известно о петиции?

По состоянию на 7 августа 22:35 эту петицию поддержало 8 739 человек из 25 тысяч необходимых. До конца сбора подписей осталось 89 дней. Если петиция наберет необходимые 25 тысяч подписей, Кабинет Министров обязан ее рассмотреть и дать официальный ответ.

Однако сама петиция — это только обращение, а не готовый закон. Даже если правительство поддержит идею, отменить или изменить отсрочку может исключительно Верховная Рада путем голосования за новый законопроект.

Отсрочка для многодетных родителей — последние новости

Напомним, в Украине набирает обороты петиция с требованием упразднить отсрочку для многодетных родителей. В Верховной Раде уже прокомментировали эту ситуацию. Как рассказал народный депутат и заместитель председателя профильного комитета Егор Чернев, в настоящее время любые изменения новых категорий призывников поставлены на паузу.

Также в Украине предлагают кардинально изменить подход к мобилизационным мерам. Автор новой петиции на сайте Кабинета министров требует прежде всего призывать граждан, которые приносили военную присягу, защитив от мобилизации родителей несовершеннолетних детей.

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