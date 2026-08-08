Какой праздник 15 августа 2026 года / © ТСН

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15 августа 2026 года — суббота. 1633-й день войны в Украине.

Какой праздник 15 августа

15 августа верующие празднуют Успение Владычицы Нашей Богородицы и Приснодивы Марии / © Pixabay

15 августа верующие празднуют Успение Владычицы Нашей Богородицы и Приснодивы Марии. Согласно церковной традиции, после смерти Богородица была взята Господом к небесам в славе, поэтому событие называется не смертью, а успением, то есть мирным сном. Праздник символизирует победу жизни над смертью, надежду на воскресение и вечную жизнь. Верующие в этот день молятся к Пресвятой Богородице, благодарят ее за покровительство и просят защиты для своих семей.

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15 августа в Украине празднуют День археолога / © pexels.com

15 августа в Украине празднуют День археолога. Праздник не связан с каким-либо конкретным историческим событием. По одной из самых распространенных версий традиция возникла среди археологов еще в середине XX века как неофициальный профессиональный праздник во время полевых экспедиций, а впоследствии стала официальной. Археологи помогают воссоздать историю человечества, исследуя древние поселения, захоронения, крепости, предметы обихода, оружие, украшения и другие артефакты. Их труд позволяет лучше понять, как жили люди тысячи лет назад, и сохранить культурное наследие для будущих поколений.

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15 августа Всемирный день величия / © pexels.com

Также 15 августа Всемирный день величия. Идея этого дня состоит в том, чтобы замечать не только известных героев, но и обычных людей рядом с нами — родителей, друзей, наставников, коллег, волонтеров и всех, кто делает мир лучше. Часто важные поступки остаются незамеченными, поэтому праздник призывает благодарить тех, кто вдохновляет и помогает нам раскрывать собственный потенциал.

15 августа Международный день бездомных животных / © pexels.com

А еще 15 августа Международный день бездомных животных. Этот день был начат для того, чтобы напомнить людям об ответственном отношении к домашним любимцам, важности стерилизации, помощи приютам и поддержке волонтеров, ежедневно спасающих жизнь животных.

15 августа празднуют Международный день геокешинга / © pexels.com

15 августа празднуют Международный день геокешинга. Геокешинг — это своеобразный «поиск сокровищ» с помощью GPS-навигации. Участники прячут небольшие контейнеры — геокеши — с записками, сувенирами или памятными предметами, а другие игроки по координатам ищут их, оставляя свою запись в специальном журнале.

15 августа Всемирный день медоносных пчел / © pexels.com

Также 15 августа Всемирный день медоносных пчел. Выпадает на третью субботу августа. Дата выбрана в честь дня рождения Антона Янша — одного из основателей современного пчеловодства. Именно он внес большой вклад в развитие науки о содержании пчел. Медоносные пчелы играют ключевую роль в сохранении экосистем, ведь опыляют множество растений, благодаря чему образуются плоды и семена. От их труда зависит большая часть мирового производства продуктов питания.

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15 августа День города Тернополь / © pexels.com

А еще 15 августа День города Тернополь. День города Тернополь — это праздник, посвященный истории, культуре и жителям одного из самых известных городов Западной Украины. В этот день в городе проходят торжественные мероприятия, концерты, выставки, спортивные события, экскурсии и благотворительные акции. Тернополь был основан в 1540 году князем Яном Амором Тарновским. За свою историю город пережил многие события, менял государственную принадлежность, но сохранил свою уникальную атмосферу, архитектурные памятки и культурные традиции.

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