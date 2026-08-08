Россия атакует Украину ударными дронами: БпЛА летят на Киев и Днепр

Дрон / © ТСН.ua

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В ночь на 8 августа российская армия атакует Украину ударными беспилотниками . Воздушные силы предупредили об угрозе для Киева и движении БпЛА в направлении Днепра.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ .

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По данным военных, группы российских беспилотников фиксировались на юге Черниговской области. Они двигались к западу — в направлении Киевщины.

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Также БПЛА находились на севере Киевской области и направлялись в сторону Большой Дымерки.

Впоследствии Воздушные силы объявили о непосредственной угрозе применения ударных БПЛА для Киева. Вражеские дроны двигались в столицу с севера.

Кроме того, еще одна группа беспилотников летела в направлении Днепра с юга.

Жители регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают находиться в укрытиях и следить за сообщениями Воздушных сил.

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Позже в Киеве объявили воздушную тревогу.

Напомним, российский дрон целенаправленно преследовал продавца на рынке в Херсоне, после чего атаковал его. Мужчина, к счастью, выжил, но получил травмы.

«У меня сзади все разорвано, спина, голова… Все в крови. Они просто тренируются на нас, гражданских», – поделился пострадавший херсонец.

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