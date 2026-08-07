ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
16k
Время на прочтение
1 мин

Россияне ударили дроном по людям на рынке — много пострадавших

Коварная атака России произошла рано утром, когда на рынке находились гражданские люди.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
РФ продолжает охоту на гражданских

РФ продолжает охоту на гражданских / © Укрінформ

Сегодня, 7 августа, в Сумской области российский дрон атаковал людей на рынке в Белопольской громаде.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров.

«Утром враг атаковал беспилотником людей на рынке в Белопольской громаде. На данный момент известно о 10 пострадавших. Два человека — в тяжелом состоянии», — отметил он.

Медики оказывают необходимую помощь. Продолжается госпитализация пострадавших.

Напомним, российский дрон целенаправленно преследовал продавца на рынке в Херсоне, после чего атаковал его. Мужчина, к счастью, выжил, но получил травмы.

«У меня сзади все разорвано, спина, голова… Все в крови. Они просто тренируются на нас, гражданских», — поделился пострадавший херсонец.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie