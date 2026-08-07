РФ продолжает охоту на гражданских / © Укрінформ

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Сегодня, 7 августа, в Сумской области российский дрон атаковал людей на рынке в Белопольской громаде.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров.

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«Утром враг атаковал беспилотником людей на рынке в Белопольской громаде. На данный момент известно о 10 пострадавших. Два человека — в тяжелом состоянии», — отметил он.

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Медики оказывают необходимую помощь. Продолжается госпитализация пострадавших.

Напомним, российский дрон целенаправленно преследовал продавца на рынке в Херсоне, после чего атаковал его. Мужчина, к счастью, выжил, но получил травмы.

«У меня сзади все разорвано, спина, голова… Все в крови. Они просто тренируются на нас, гражданских», — поделился пострадавший херсонец.

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